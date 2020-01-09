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  4. 19 Mayıs’ta Türkçe Sokağı açıldı

19 Mayıs’ta Türkçe Sokağı açıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 09.01.2020 16:00 | Son Güncelleme

Samsun 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 19 Mayıs İlçesi Yörükler İlk-Ortaokulunda, OMÜ Türkçe Öğretmenliği Bölümü iş birliğinde gerçekleşen Türkçe Sokağı açılışına katıldı."Hiçbir zaman araştırmaktan ve okumaktan vazgeçmeyin" diyen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ”Dilimiz en güzel ve en zengin dillerden birisi.

Samsun 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 19 Mayıs İlçesi Yörükler İlk-Ortaokulunda, OMÜ Türkçe Öğretmenliği Bölümü iş birliğinde gerçekleşen Türkçe Sokağı açılışına katıldı.
"Hiçbir zaman araştırmaktan ve okumaktan vazgeçmeyin" diyen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ”Dilimiz en güzel ve en zengin dillerden birisi. Türkçemizi en güzel şekilde kullanalım. Dilimizi ne kadar iyi kullanırsak, iletişimimizde o kadar iyi olur. Ben sizlerde bu azim ve gayreti görüyorum. Büyük ve güçlü Türkiyemiz sizlerle büyümeye ve yükselmeye devam edecek. Hepinize başarılar diliyorum. Okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize bu işte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
19 Mayıs İlçesi Yörükler İlk-Ortaokulu Müdürü Mustafa Tuncay Mert ise, ”Öğrencilerimiz dilimize daha yakın olabilmeleri, dilimizi daha doğru kullanabilmeleri ve iletişimi daha iyi sağlayabilmeleri için bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Etkinliğimizin verimli geçtiğini düşünüyorum. Katılan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.
Başkan Topaloğlu, ‘Türkçenin Tarihi’ adlı sunuyu da öğrencilerle beraber izledi.

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