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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

13.10.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL (AA) - 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 18-27 Ekim tarihlerinde Antalya'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 18 Ekim Salı günü Antalya The Sense Deluxe Hotel'de toplanacak.

Teknik direktör Ali Nadir Başkan yönetimindeki ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Arabam.com Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray), Kaan Çinkaya (MKE Ankaragücü).

Defans: Yaşar Kavas (1922 Konyaspor), Efe Sarıkaya (Altay), İlker Akar (Altınordu), Aytuğ Batur Kömeç (Beşiktaş), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Lukas Sinan Yılmaz (FC Augsburg), Umut Erdem (Galatasaray), Emir Ortakaya (Göztepe), Ayberk Karapo (Manisa FK), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Emir Tintiş (Fatih Karagümrük).

Orta saha: Sami Satılmış (Altınordu), Atakan Dama (Ankara Demirspor), Mehmet Ali Büyüksayar (Arabam.com Konyaspor), Alperen Karaca (Erzurumspor), Erkan Arda Çağdaş (Fenerbahçe), Mustafa Erdilman (Fraport TAV Antalyaspor), Hamza Yiğit Akman (Galatasaray), Fırat Sarı (Manisa FK), Barış Jakob Kalaycı (Union Berlin), Yiğit Ulaş (Yeni Malatyaspor).

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Berzan Polat (FC Luzern), Melih Bostan (Fenerbahçe), Eren Kaya (Demir Grup Sivasspor), Muhammed Mert Dursun (Demir Grup Sivasspor).

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