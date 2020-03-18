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19 yaşındaki şarkıcı Charlotte Lawrence korona'ya yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 17:34 | Son Güncelleme

Birçok ünlü ismin corona testi pozitif çıktı ve karantinaya alınarak tedavisine başlandı. Son olarak 19 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Charlotte Lawrence, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

19 yaşındaki şarkıcı Charlotte Lawrence korona'ya yakalandı

Amerikalı 19 yaşındaki şarkıcı Charlotte Lawrence’ın corona virüs testi pozitif çıktı. Oyuncu Christa Miller ile senarist Bill Lawrence’ın kızı olan Charlotte Lawrence, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla deneyimini anlattı. “Tamamen iyileşeceğim” diyen genç şarkıcı, “İçeride kalın. Lütfen. Hasta hissetseniz de hissetmeseniz de içeride kalın. Anne babanızı düşünün. Büyükanne ve büyükbabanızı düşünün” çağrısı yaptı.

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Dışarı çıkmakta ısrar edenleri ‘bencil’ olmakla suçlayan Lawrence, “Bu salgını durdurma gücüne sahibiz. Dolayısıyla lütfen lütfen kendinizi izole edin. Dayanın. Bilgilenin. Uyanık olun ve başkalarını da uyandırın” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Charlotte Lawrence, corona,

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