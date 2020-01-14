19 yıl sonra desteksiz yürüyen Furkan, mutluluğunu güreş hakemliğiyle taçlandırdı

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 6 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık sonucu yürüyemeyen ve hidroterapi egzersizleriyle (havuz tedavisi) 19 yıl sonra destek almadan ilk adımlarını atan 20 yaşındaki Furkan Altunışık, mutluluğunu engelli güreş hakemi olarak taçlandırdı.

Güreş hakemi Altunışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 yıl sonra fizik tedavi ve hidroterapi egzersizleri sayesinde desteksiz adım atmaya başladığını söyledi.

Sporcu ailenin ferdi olduğunu ve iki ağabeyinin de güreş branşında milli sporcu olduğunu dile getiren Altunışık, yıllarca bu sporla iç içe olduğunu aktardı.

Güreş hakemi olma hayaliyle yaşadığını anlatan Altunışık, "Erzurum'da 7 ay önce açılan hakemlik kursuna katıldım, sonra sınav olduk ve hakem belgesi almaya hak kazandım. Şimdiye kadar güreş camiasında engelli hakem olmadı. Türkiye Güreş Federasyonun ilk bedensel engelli hakemi oldum." diye konuştu.

- Hayali olimpiyat oyunlarında maç yönetmek

Furkan Altunışık, hakem olmadan önce ağabeylerinin güreş antrenmanlarını ve onlarla gittiği turnuvaları izlediğini belirterek, hakemlik kursunun açılmasına vesile olanlara ve kendini destekleyenlere teşekkür etti.