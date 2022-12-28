MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. 1990'ların Wednesday'i Christina Ricci, Jenna Ortega'nın karakterine dair konuştu

1990'ların Wednesday'i Christina Ricci, Jenna Ortega'nın karakterine dair konuştu

28.12.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Christina Ricci, Jenna Ortega'nın başrolünü oynadığı Netflix dizisi Wednesday hakkında konuştu.

1990'ların Wednesday'i Christina Ricci, Jenna Ortega'nın karakterine dair konuştu

42 yaşındaki Ricci, kariyerine karikatürist Charles Adams'ın yarattığı karakterlerden uyarlanan Addams Ailesi'nin somurtkan kızı Wednesday'i canlandırarak başlamıştı.

Oyuncu, 1991 ve 1993'te gösterime giren Addams Ailesi'nin iki canlı çekim filmindeki ruhsuz çocuğu canlandırdığında 9 yaşındaydı. Ricci en son, bir zamanlar kendisinin canlandırdığı ikonik rolü 20 yaşındaki Ortega'nın oynadığı Netflix dizisi Wednesday'de yer aldı.

Christina-Ricci-Wednesday-featured

Bu kez Ricci, Wednesday'in okulu Nevermore Akademi'deki öğretmen Bayan Thornhill rolünü oynadı. The Guardian'a verdiği son röportajda Ricci yeniden çevrime dair kısaca konuştu.

Ricci, canlandırdığı karakter hakkında onlarca yıl sonra hâlâ konuşmanın tuhaf olup olmadığı sorusuna, "Benim için sorun değil. Neredeyse her röportajda onun hakkında konuşuyorum!" yanıtını verdi.

P8bD3XZcVQNUNVqMkYKdoU.0

Oyuncu, Netflix'in yeni yayımlanan dizisi hakkında şöyle dedi:

Ancak bu yeni Wednesday'in farklılığını vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bugünün gençleri kendi Wednesday uyarlamalarının olmasını hak ediyor. Sette birlikte olmalarına ve birkaç sahneyi paylaşmalarına rağmen Ortega, daha önce Ricci'yle karakter hakkında hiç konuşmadığını söylemişti.

You dizisinde oynayan Ortega, kendi performansının farklı olduğundan ve Ricci'yi "kopyalamadığından" emin olmak için rol arkadaşıyla bu konuyu konuşmaktan kaçındığını belirtmişti.
wednesday

Ortega şöyle demişti:

Christina setteyken sanırım ikimiz de birbirimize bir kez bile 'Wednesday' lafı etmedik. Performansımın önüne geçmek ve baskı hissettirmek istediğini sanmıyorum.

Ortega'nın performansı izleyiciler tarafından övgüyle karşılanırken, yardımcı rollerden birinin "dahiyane" bir şekilde seçilmiş olması da takdirle karşılanmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mabel Matiz ve Mert Demir'in 'Antidepresan' şarkısı rekor kırdıMabel Matiz ve Mert Demir'in 'Antidepresan' şarkısı rekor kırdı
Saba Tümer'i utandırdı! "İbrahim Tatlıses gibi..."Saba Tümer'i utandırdı! "İbrahim Tatlıses gibi..."
Flaş haber! Arkadaşı detaylı şekilde açıkladı Flaş haber! Arkadaşı detaylı şekilde açıkladı
Anahtar Kelimeler:
jenna ortega Oyuncu yaşında aktan

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya zehir zemberek sözler!

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya zehir zemberek sözler!

Sesleri duydu, lobiye iç çamaşırı ve çift silahla daldı!

Sesleri duydu, lobiye iç çamaşırı ve çift silahla daldı!

Emekli maaşlarına yeni ayar! Tek tek hesaplandı, en düşük maaş...

Emekli maaşlarına yeni ayar! Tek tek hesaplandı, en düşük maaş...

EYT’de 4A, 4B, 4C hesabı! SGK’ya gitmeden e-Devlet’ten yapılabiliyor

EYT’de 4A, 4B, 4C hesabı! SGK’ya gitmeden e-Devlet’ten yapılabiliyor

Afgan garsondan kadınlar tuvaletinde iğrenç plan! Genç kadın peçete düşünce fark etti

Afgan garsondan kadınlar tuvaletinde iğrenç plan! Genç kadın peçete düşünce fark etti

Galatasaray'dan Hasan Ali Kaldırım bombası!

Galatasaray'dan Hasan Ali Kaldırım bombası!

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Video çekip hayatına son verdi! Sebebi tüm dünyada gündem oldu

Video çekip hayatına son verdi! Sebebi tüm dünyada gündem oldu

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.