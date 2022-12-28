1990'ların Wednesday'i Christina Ricci, Jenna Ortega'nın karakterine dair konuştu

42 yaşındaki Ricci, kariyerine karikatürist Charles Adams'ın yarattığı karakterlerden uyarlanan Addams Ailesi'nin somurtkan kızı Wednesday'i canlandırarak başlamıştı.

Oyuncu, 1991 ve 1993'te gösterime giren Addams Ailesi'nin iki canlı çekim filmindeki ruhsuz çocuğu canlandırdığında 9 yaşındaydı. Ricci en son, bir zamanlar kendisinin canlandırdığı ikonik rolü 20 yaşındaki Ortega'nın oynadığı Netflix dizisi Wednesday'de yer aldı.

Bu kez Ricci, Wednesday'in okulu Nevermore Akademi'deki öğretmen Bayan Thornhill rolünü oynadı. The Guardian'a verdiği son röportajda Ricci yeniden çevrime dair kısaca konuştu.

Ricci, canlandırdığı karakter hakkında onlarca yıl sonra hâlâ konuşmanın tuhaf olup olmadığı sorusuna, "Benim için sorun değil. Neredeyse her röportajda onun hakkında konuşuyorum!" yanıtını verdi.

Oyuncu, Netflix'in yeni yayımlanan dizisi hakkında şöyle dedi:

Ancak bu yeni Wednesday'in farklılığını vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bugünün gençleri kendi Wednesday uyarlamalarının olmasını hak ediyor. Sette birlikte olmalarına ve birkaç sahneyi paylaşmalarına rağmen Ortega, daha önce Ricci'yle karakter hakkında hiç konuşmadığını söylemişti.

You dizisinde oynayan Ortega, kendi performansının farklı olduğundan ve Ricci'yi "kopyalamadığından" emin olmak için rol arkadaşıyla bu konuyu konuşmaktan kaçındığını belirtmişti.



Ortega şöyle demişti:

Christina setteyken sanırım ikimiz de birbirimize bir kez bile 'Wednesday' lafı etmedik. Performansımın önüne geçmek ve baskı hissettirmek istediğini sanmıyorum.

Ortega'nın performansı izleyiciler tarafından övgüyle karşılanırken, yardımcı rollerden birinin "dahiyane" bir şekilde seçilmiş olması da takdirle karşılanmıştı.



