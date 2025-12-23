2,5 aydır kadro dışıydı: İrfan Can Kahveci'den beklenmedik karar! Talimatı verdi

Fenerbahçe’de yaklaşık 2,5 aydır kadro planlamasında yer almayan İrfan Can Kahveci için karar aşamasına gelindi. Sarı-lacivertli kulüpte yönetim ile teknik heyetin yaptığı değerlendirme toplantısında, 30 yaşındaki futbolcunun durumu netleştirildi.

DEVRE ARASINDA AYRILIK

Yapılan görüşmelerin ardından İrfan Can Kahveci ile ara transfer döneminde yolların ayrılması yönünde ortak bir görüş oluştu. Tecrübeli oyuncunun takımda kalmasının şu aşamada düşünülmediği ifade ediliyor.

MENAJERİNİ BİLGİLENDİRİLDİ

Alınan karar doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun menajeriyle temasa geçti. İrfan Can Kahveci için hem kiralama hem de bonservisli transfer ihtimallerinin değerlendirmeye alındığı aktarıldı.

Sarı-lacivertliler, yurt içi ve yurt dışından gelecek tekliflere açık olacak. Yönetimin önceliği ise oyuncunun bonservisiyle elden çıkarılması. Beklenen düzeyde bir teklif gelmemesi halinde kiralık formülü de masada tutulacak.