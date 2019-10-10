Mynet Trend

2 ayrı silahla 5 kez vurulan papağan kurtulmayı başardı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 10.10.2019 10:26 | Son Güncelleme

Avustralya’da en az iki silahla tam beş kez vurulan papağan kurtulmayı başardı. Papağana, Mr. Cocky (Bay Ukala) adı verildi.

2 ayrı silahla 5 kez vurulan papağan kurtulmayı başardı!

Sydney kentinde geçen ay yaşanan olayda, yetkililer ‘Kükürt Taçlı Kakadu’ olarak bilinen papağanı bir evin arka bahçesinde buldu. Uçamayan ve sol kanadını hareket ettiremeyen papağan hemen veterinere götürüldü. Burada röntgen çeken veteriner Lorenzo Crosta, hayvanın vücudunda aynı silahtan çıkan üç saçma tanesi buldu. Omzunda ve kafasında ise başka bir silahtan çıktığı anlaşılan iki saçma daha bulundu. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ve saldırının gerekçesi henüz bilinmiyor.

'BELKİ BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETTİ'

Crosta, “Kükürt Taçlı Kakadular oldukça gürültücü hayvanlardır. Belki birilerini rahatsız etti, belki iki çocuk aptallık etti. Ya da belki gerçekten o kadar şanssızdı ki, biri tarafından vurulduktan sonra uçup gitti ve başka biri tarafından tekrar vuruldu” yorumunu yaptı.

dvgdfvg

BAY UKALA ADI VERİLDİ

Papağana, kurtarıcıları tarafından Mr. Cocky (Bay Ukala) adı verildi. Papağanın kafasındaki saçmanın hayvanı etkilemeyeceği, diğer üç saçmanın da rahatsızlık vermeyeceği belirtildi. Ancak Crosta, papağanın omzundaki saçmayı çıkarıp çıkarmayacağına iyileşme süreci tamamlandıktan sonra karar vereceğini söyledi.

YABAN HAYATINA ZARARIN YASALARDA CİDDİ KARŞILIĞI VAR

Avustralya’daki yaban hayatına zarar vermenin yasalarda ciddi karşılığı bulunuyor. Buna göre Kükürt Taçlı Kakadu gibi hayvanlara zarar veren kişiler 88 bin dolara kadar para cezasına çarptırılabiliyor.

PARTNERTaraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!Taraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!
Tuvalette poz vermek akım mı oluyor! Ünlüler başlattıTuvalette poz vermek akım mı oluyor! Ünlüler başlattı
Böylesi görülmedi! Uçak kayak teleferiğinin tellerinde asılı kaldıBöylesi görülmedi! Uçak kayak teleferiğinin tellerinde asılı kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
papağan avustralya ilginç haberler

En Çok Okunan Trend Haberler

Korkunç ölüm! Kafasına bariyer saplandı

Korkunç ölüm! Kafasına bariyer saplandı

Meteoroloji saat verip uyardı!

Meteoroloji saat verip uyardı!

İlber Ortaylı tavsiye etti: İşte izlenmesi gereken filmler!

İlber Ortaylı tavsiye etti: İşte izlenmesi gereken filmler!

Haluk Bilginer’den Oscar adayı Joaquin Phoenix’e tokat

Haluk Bilginer’den Oscar adayı Joaquin Phoenix’e tokat

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her gün okula böyle gidiyor

Her gün okula böyle gidiyor

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuvalette poz vermek akım mı oluyor! Ünlüler başlattı

Tuvalette poz vermek akım mı oluyor! Ünlüler başlattı

Böylesi görülmedi! Uçak kayak teleferiğinin tellerinde asılı kaldı

Böylesi görülmedi! Uçak kayak teleferiğinin tellerinde asılı kaldı

Çölün ortasında aracı bozulunca motosiklet yaptı!

Çölün ortasında aracı bozulunca motosiklet yaptı!

Avustralyalı itfaiyeciler 2020 takvimi için kamera karşısına geçti!

Yine yakıp geçtiler! İşte 2020'nin itfaiyecileri...

Tarihçiler 1500 yıllık tableti sonunda çözdü: Rakibine beddua ediyor

Tarihçiler 1500 yıllık tableti sonunda çözdü: Rakibine beddua ediyor

Bu fotoğraflar çevre kirliliğinin hayvanlara olan etkisini gözler önüne serdi!

İçiniz sızlayacak! Tüm olan biteni gözler önüne serdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.