Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu anısına düzenlenen 2. Belediyeler Arası Halter Şampiyonası sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılki şampiyona internet üzerinden çevrim içi gerçekleştirildi.

Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde Eğitim Spor ve Kamp Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, çeşitli illerdeki 20 belediyeden 160 sporcu yarıştı.

Salı günü başlayan ve 4 gün süren şampiyona, ödül töreniyle sona erdi.

Kahramankazan Belediyespor Kulübü Başkanı Altuğ Özcü, AA muhabirine, kulüp olarak salgın sürecinde spora ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Özcü, "Halterdeki avantajımız temassız olduğu için dezavantajı avantaja çevirerek, Türkiye Şampiyonası tertip ettik. Bu da olumlu sonuç verdi. Temas yoktu. Hedefimiz, bütün kurallara uyarak bu sporu canlı tutmaktı. Yerel yönetimler olarak bunu da başardığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

