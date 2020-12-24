2 bin 800 rakımlı bölgede mahsur kalan çoban ve sürüsü ekiplerce köye ulaştırıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 bin 800 rakımlı bölgede mahsur kalan çoban ve sürüsü, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Koyun sürüsünü Kavaklı köyünde otlatan besici Hamdi Ertuş, karın başlamasıyla ikamet ettiği Otluca köyüne gitmek için yola çıktı.

Ertuş, Durankaya beldesine getirdiği sürüyle gideceği köyün yolunun kar ve tipiden dolayı kapanması sonucu 2 bin 800 rakımlı Şivekür Dağı eteklerinde mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolu açarak Ertuş ve sürüsünün köye ulaşmasını sağladı.

Hamdi Ertuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gündür yolda olduğunu ve Şivekür Dağı'nın eteklerinde mahsur kaldığını söyledi.

Yolun kar ve tipi nedeniyle kapanması sonucu ilerleyemeyince ekiplere haber verdiklerini belirten Ertuş, "Kapalı olan yol ekipler tarafından açıldı. Ben de köye doğdu gidiyorum. Hava çok soğuk, az yolumuz kaldı. Ekipler bize sürekli eşlik ediyor. Allah razı olsun. Bölgede yarım metreden fazla kar var." dedi.

