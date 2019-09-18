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2 bin yıllık Roma taşı kahvehanede masa olarak kullanılıyormuş!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.09.2019 11:23 | Son Güncelleme

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, 35 yıl önce açılan kahvehaneye dekor olarak konulan mermer taşın, 2 bin yıl önce Afrodisias Antik Kenti yolu güzergahında mesafeyi gösteren mil (yön) taşı olduğu ortaya çıktı.

Karacasu ilçesi Esençay Mahallesi'nde kahvehane işleten Zeynel Şenler, 35 yıl önce açtığı kahvehaneye dekor amacıyla koyduğu mermer taşın üzerine, üretim yaptığı kayrak taşını yerleştirdi. Bir masa haline gelen taşın tarihsel işlevinden habersiz olan işletme sahibi ve müşteriler yıllarca bu taşın üzerinde tavla ve okey gibi oyunlar oynayıp çay içti.

2 yıl kadar önce Afrodisias Müzesi'nde görevli Arkeolog Umut Doğan, taşın üzerinde Grekçe yazıların olduğunu fark etti. Yazıları okuyan Doğan, taşın Antik Roma devletlerinde mil taşı olarak kullanılan taşlardan olduğunu ve 2 bin yıllık geçmişi olduğunu tespit etti. Tarihi taşın üzerinde Afrodisias'a 8 mil-13 kilometre olduğunu anlatan yazı olduğu öğrenildi.

Umut Doğan, varlığından haberdar olduğu tarihi taş hakkında araştırma yapıp, makale yazdı. Tarihi taşı Afrodisias'a götürüp sergileme çalışmaları başlarken müze müdürünün değişmesi sonucu götürme işlemi tamamlanamadı.

‘İLÇENİN GEÇMİŞİ HAKKINDA İZLER TAŞIYOR’

Geçtiğimiz günlerde ilçede AR-GE çalışması yürüten bir uzmana eşlik eden Karacasu Kültür, Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Bülent Eriklioğlu, bu taşın ilçede birkaç noktada olduğundan haberdar oldukları mil taşlarından bir tanesi olduğunu belirledi.
Eriklioğlu, "Ona, bugüne kadar sahip çıkan Zeynel Şenler'e teşekkür ederiz. Kendisi bunun müzeye götürülmesine razı oldu. Maddi değeri olmasa da manevi değeri olan bir taş. İlçenin geçmişi hakkında izler taşıyor" dedi.

‘TAŞI 25 YIL ÖNCE ATIL VAZİYETTE BULDUM’

Taşı 25 yıl önce atıl vaziyette bulduğunu ifade eden işletme sahibi Zeynel Şenler, "İşletmeme getirdim. Üzerine kendi işlediğimiz kayrak taşlarından koydum. O zamandan beri üzerinde çay-kahve içiyoruz. 3-4 yıl önce müzeden gelen arkadaşlar bu taşın üzerindeki yazılardan bu taşın 2 bin yıllık bir tabela taşı olduğunu söylediler. Bu bizim için önemli dediler. Müze Müdürünün tayini çıkınca bizde kalmaya devam etti. Arkadaşların biri yine görmüş. 'Bunu götürelim' dedi. Bu taş Afrodisias'a giden yolun nerelerden geçtiğini, kaç kilometre olduğunu gösteren bir taş olduğunu söylediler. Ben de razı oldum. Afrodisias'a 13 kilometre yazdığını ve anlattığını söylediler. 25 yıldır üzerinde çay içtiğimiz, müşterilerin okey, tavla oynadığı kahvemizin bir parçası. Arkeolojik bilgisi olanların ilgisini çekiyordu" diye konuştu.

(DHA)

2 bin yıllık Roma taşının kahvehanede masa olarak kullanıldığı ortaya çıktı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne olmuşda, gayet güzel bi işe yarıyor. Ama dur arkeolojik fetişizm dinine aykırı bu yaa, tühh :) O taş kutsal. Derhal ordan alınıp hiçbir iş görmeyeceği aptal aptal dikileceği bir müzeye konulmalı. Bu memlekettteki en gözde şey hiç bir iş yapmayan bir avare olmaktır. Kutsal yön taşımızda bundan geri bırakılmamalı. Masa görevinden derhal alınıp, boş takılacağı bir müzeye atanmalı. En sıradan bir müzenin aylık gideri 20 bin tl den fazla bu arada.
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