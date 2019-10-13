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2 bin yıllık surlara, sprey boyalarla yazılar yazıldı

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YAŞAM  | 13.10.2019 21:34 | Son Güncelleme

Bursa'da, milattan önce 4'üncü yüzyıla kadar Bitinya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapılan İznik'teki surlara, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldı.

2 bin yıllık surlara, sprey boyalarla yazılar yazıldı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan, İznik'in 2 bin yıllık surlarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boya ile çeşitli yazılar yazıldı. Surlardaki yazıları görenler, duruma tepki gösterip, polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alarak, şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.

Surlara sprey boyayla yazı yazılmasına tepki gösteren ilçe sakinlerinden Emre Yüksel, ''Bir İznikli olarak şu gördüğümüz manzarayı hiç hoş bulmuyorum. Bu tarih bize atalarımızdan miras. Bu yapılan boyalı saldırıyı kınıyorum. Yazıklar olsun'' dedi.

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DAHA ÖNCE ÖZEL MAKİNEYLE TEMİZLENMİŞTİ

Öte yandan İznik'teki tarihi surların üzerine, geçen aylarda sprey boyalarla yazılan yazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bölge Laboratuvarı'ndan görevlendirilen ekip tarafından özel makineyle silinmişti.

(DHA)

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bursa sur sprey boya

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