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2 bin yıllık tarihiyle işlenmeye devam ediyor

11.01.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan cam, günümüzde hayatımızın neredeyse her anında kullanılmaya devam ederken, Eskişehir gibi birçok ilde hediyelik süs eşyası olarak da değerlendiriliyor.

2 bin yıllık tarihiyle işlenmeye devam ediyor

Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde cam işleme sanatı ile ilgilenen Yasemin Kılıç, camın Eskişehir’deki varlığının 2 bin yıl öncesine kadar uzandığını söyledi. Camın eskiden de çeşitli alanlarda kullanıldığının altını çizen Kılıç, “Yapılan yeni kazılarda cam külçeler, bilezikler falan çıktı birkaç sene önce. Başka güzel şeyler de çıktı. Cam, hayatımızdaki en eski maddelerden biri olabilir hem kullanımda hem takıda. Yani bayağı eski bir madde” dedi.

“CAMIN BİRKAÇ ÇEŞİT HİKÂYESİ VAR"

Camın nasıl bulunduğuyla ilgili çeşitli hikâyeler olduğunu dile getiren Kılıç, “Camın birkaç çeşit hikâyesi var aslında. Korsanların bulduğu düşünülen hikâyesi, çölde bulunduğu düşünülen hikâyesi ve bunun gibi başka hikâyeler de var” şeklinde konuştu.

“İNTERNETE SATIŞ YAPMAYA YETİŞEMİYORUZ”

Eskişehir’de birçok usta tarafından işlenen camdan eserler yoğun ilgi görüyor. 11 yıldır cam işleme sanatı ile ilgilendiğini belirten Yasemin Kılıç, emek verdiği sanata gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade etti. Oğluyla beraber yaptığı ürünlerin kısa süre içerisinde tükendiğini söyleyen Kılıç, “İnternete satış yapmaya yetişemiyoruz. Gördüğün gibi raflarımız boş. Yani ürünleri yapıyoruz ve bazen bir günde bitebiliyor. Yapan iki kişiyiz, bazen de öğrenciler öğrenmeye çalışırken yapıyorlar. Mümkün değil ikimiz yetişemiyoruz. 2022 yılında 10 bin adetten fazla ürün vatandaşlar tarafından talep gördü. 2023 yılında hedefimiz bu sayının 2 ya da 3 katı ürünü müşteriyle buluşturmak” şeklinde konuştu.

"TALEP ÇOK, AMA ÇIRAK YOK"

Cam işleme sanatını yaygınlaştırabilmek için atölyelerinde eğitim verdiklerini söyleyen Yasemin Kılıç, “Çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Biraz sabır gerektiren bir iş. Sabırla yapmak, istikrarlı çalışmak gerekiyor. O yüzden çalışanlar biraz zor buluyor bu işleri. Genellikle üniversiteden geliyorlar. Cam bölümünden ve güzel sanatlar bölümünden. Onlara öğretmeye çalışıyoruz, onlar öğrensin de bize yardımcı olsunlar diye. Böyle bir şey tutturduk gidiyoruz bakalım” dedi.

"EN ÇOK İLGİ GÖREN ÜRÜNLERİMİZ DE KEDİLER”

Bu sanatın kaybolmaması için kendine özgü çalışan yeni ustalara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kılıç, “Birilerinin daha cam işini yapması lazım ki bu sanat kaybolmasın. Zor bir iş aslında, uğraşması meşakkatli, hazır alıp satmak daha kolay, ama biz hiç hazır bir şey satmıyoruz. Her şeyi, bağlamasından tutun her şeyi kendimiz yapıyoruz. Mesela herkes kedi figürü satıyor, ama biz onlardan farklı olarak kendi kedilerimizin davranışlarını cama aktarıyoruz. En çok ilgi gören ürünlerimiz de kediler” dedi.

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