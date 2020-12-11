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2. Çevre Yolunda sıcak asfalt çalışması başladı

MERSİN HABERLERİ  | 11.12.2020 11:17 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2.

2. Çevre Yolunda sıcak asfalt çalışması başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2. Çevre Yolu üzerindeki İsmet İnönü Bulvarı’nda 2 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştiriyor.
2. Çevre Yolu’nda Forum Katlı Kavşağı çalışmalarını başlatan ve kısa sürede projenin yüzde 30’unu tamamlayan Büyükşehir, Göçmen ve Kipa kavşaklarında da trafik akışını kesintisiz bir hale getirmeyi planlıyor. Güzergah üzerindeki her türlü yol sorununu çözüme kavuşturan Büyükşehir, son günlerde İsmet İnönü Bulvarı’na da yoğunlaştı. 2. Çevre Yolu’nun 34. Cadde ile Vatan Caddesi arasında yer alan İsmet İnönü Bulvarı’nda seyahat eden sürücüler, yolun Kelveli ile Vatan Caddesi arasındaki 2 kilometrelik kısmında sıkıntı yaşıyordu. Yoldaki bozulmalar araçtaki yolcuların can güvenliği açısından tehlikelere sebep oluyordu. Büyükşehir, bulvarın doğu-batı istikametinde asfalt çalışmaları tamamladı.
Mezitli ilçesi İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki çalışmalar kapsamında zemin iyileştirme ve malzeme serim sıkıştırma çalışmalarının ardından sıcak asfalt dökümü gerçekleştiriliyor. Ayrıca refüjdeki deforme olan bordürler yenileniyor ve kaldırım çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

2. Çevre Yolunda sıcak asfalt çalışması başladı

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