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2 çocuk annesi kadın interneti kasıp kavurdu! 15 yaşındaki oğluyla verdiği poz viral oldu: Yaşına kimse inanamadı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
11.02.2025 17:45
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Vietnam'da sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. İki çocuk annesi olan Vietnamlı kadın, 15 yaşındaki oğluyla poz verdiği bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Kullanıcıların büyük bir bölümü ikiliyi abla-kardeş zannederken kadının 40 yaşında olduğuna kimse inanamadı.

2 çocuk annesi kadın interneti kasıp kavurdu! 15 yaşındaki oğluyla verdiği poz viral oldu: Yaşına kimse inanamadı

MYNET|DIŞ HABERLER Vietnam'da iki çocuk annesi olan Phan Quy Ngoc isimli bir kadın 15 yaşındaki oğluyla poz verdiği bir fotoğrafı sosyal medyadan yayınladı. Kadının genç görüntüsü nedeniyle fotoğraf çok konuşuldu. Fotoğraftaki kadın sosyal medyada yanındaki çocuğun oğlu olduğunu ve kendisinin 40 yaşında olduğunu açıklamak zorunda kaldı.

"GERÇEK HAYATTA DA BENZER DURUMLAR YAŞIYORUZ"

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Sosyal medyadan gelen tepkilerin kendisini şaşırtmadığını dile getiren Ngoc, "Son iki yıldır oğlumla nereye gidersem gideyim bizi abla-kardeş zannediyorlar. Hatta bir kısım sevgili olduğumuzu bile sandı. Ben gelen tepkilere sadece gülerek cevap veriyorum" dedi.

GENÇLİK SIRRINI SORDULAR

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Tanıştığı çoğu kişinin kendisine gençlik sırlarını sorduğunu belirten Ngoc, "Sanırım bunun sebebi zayıf olmam. Yani gerçek yaşınızdan daha genç görünüyorsunuz. Tanıştığım herkes bana S beline nasıl sahip olabileceğim konusunda ipuçları soruyor ama aslında özel gizli tariflerim yok. Birincisi muhtemelen genetiktir. İkincisi, yıllardır sağlıklı besleniyorum ve hafif egzersiz yapıyorum. Şimdi 1,64 metre boyundayım, 49 kiloyum ve belim sadece 57 santimetre. Bence dış görünüşe özen göstermenin yanı sıra evlilikte mutluluk, kadınların gençliğini korumasına yardımcı olan bir sihirli ilaç" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Vietnam
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