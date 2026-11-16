Hafta sonu evliliği nedir?

Japonya'da giderek daha fazla konuşulan 'Shümatsukon', yani hafta sonu evliliği, tam da bu soruya farklı bir cevap veriyor.

NEDİR BU HAFTA SONU EVLİLİĞİ

Bu modelde çiftler resmi olarak evli kalıyor ancak hafta içi ayrı evlerde yaşıyor. Bir araya gelmeleri ise çoğunlukla hafta sonlarını buluyor.

İlk bakışta biraz mesafeli, hatta alışılmışın dışında bir evlilik gibi görünebilir. Ancak Japonya'da değişen çalışma hayatı ve bireysel yaşam anlayışı, bu tercihin arkasındaki nedenleri de açıklıyor.

Özellikle yoğun iş temposu, uzun mesailer ve kariyer nedeniyle farklı şehirlerde yaşamak zorunda kalan çiftler, evliliklerini kendi koşullarına göre şekillendiriyor. Üstelik bu durumun tamamı zorunluluktan kaynaklanmıyor. Bazı çiftler ayrı yaşamayı bizzat kendileri tercih ediyor.

2026 yılına ilişkin tahminlere göre Japonya'da hafta sonu evliliğini tercih eden çiftlerin sayısı 850 bin ile 1,4 milyon arasında. İş nedeniyle eşinden ayrı yaşayanlar da eklendiğinde, hafta içi farklı evlerde hayatını sürdüren evli çiftlerin sayısının 2 milyonu aşabildiği belirtildi.

PEKİ, AYNI EVDE YAŞAMADAN EVLİLİK YÜRÜR MÜ?

Aslında burada biraz da alışkanlıklarımızı sorgulamak gerekir. Çünkü yıllardır evliliğin temel şartlarından biri olarak gördüğümüz aynı çatı altında yaşama fikri, herkes için aynı anlamı taşımıyor.

Kimi çiftler sürekli birlikte olmaktan mutluluk duyarken kimileri kendi alanına sahip olduğunda ilişkisini daha sağlıklı sürdürebildiğini düşünüyor.

Tabii işin bir de zor tarafı var. Günlük sorumluluklar, çocuk bakımı, ekonomik yükler ve özlem... Bunların hepsi ayrı yaşamanın beraberinde getirdiği meseleler. Nitekim bazı çiftler bu modeli çocuk sahibi olana kadar geçici bir dönem olarak değerlendirdi.

Yine de Japonya'daki bu tercih, evlilik üzerine yeniden düşünmemize neden oluyor. Birlikte yaşamak mı önemli, yoksa birlikte kalabilmek mi?

Belki de günümüz ilişkilerinde en çok değişen şey, insanların birbirinden beklentileri. Artık herkes aynı hayatı, aynı evin içinde paylaşmak zorunda hissetmiyor kendini.

İki ayrı ev, iki ayrı düzen ama ortak bir evlilik... Kulağa ne kadar farklı gelse de Japonya'da bazı çiftler için mutluluğun formülü bu.

Sonuçta evliliği ayakta tutan şeyin aynı anahtarı taşımak mı, yoksa birbirine hala aynı istekle kapıyı açmak mı olduğu biraz da çiftlerin kendi hikayesine bağlı.

TÜRKİYE'DE AYNI MODEL KARŞILIK BULUR MU?

Türkiye'de ise bu evlilik modelinin kolay kolay benimsenmesi pek mümkün görünmüyor. Çünkü bizde evlilik yalnızca iki kişinin birlikteliği değil, aynı zamanda ortak bir ev, düzen ve aile hayatı olarak görülüyor.

Elbette değişen yaşam koşulları ve bireysel beklentiler bu anlayışı zamanla dönüştürebilir ancak hafta içi ayrı evlerde yaşayıp hafta sonu buluşmak, şimdilik Türk evlilik alışkanlıklarına pek yakın durmuyor.