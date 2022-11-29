2 çocuk annesi Sinem Kobal ortaya çıktı! Geçtiğimiz aylarda doğum yapmıştı

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturdu ve 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

Geçen Mayıs ayında ise Leyla'yı dünyaya getirerek ikinci kez anne olan oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Geçen Mayıs ayında ise Leyla'yı dünyaya getirerek ikinci kez anne olan oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Instagram'ın hikaye kısmında arkadaşlarıyla verdiği bir pozu yayınlayan Kobal, güzelliğiyle parmak ısırttı.



Sosyal medya kullanıcıları, Kobal için "En güzel anne", "Bayılıyorum sana" gibi yorumlarda bulunarak oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu.



