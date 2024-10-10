2 defa entübe edilmişti! Ünlü gazeteci Reha Muhtar'ın sağlık durumunda yeni gelişme

Türk televizyonlarına damga vuran isimlerden biri olan Reha Muhtar Ağustos ayında Sarıyer'deki yalısında merdivenlerden düşerek apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralanan Muhtar bu süreçte 2 kez entübe edildi.

BAŞKA BİR HASTANEYE YATIRILDI

Üç aya yakın bir süredir hastanede olan Reha Muhtar'ın sağlık durumu ile ilgili 3 Ekim günü önemli bir gelişme yaşandı. Reha Muhtar, anılan gün tedavi gördüğü hastaneden başka bir hastaneye sevk edildi. Halk TV'de yer alan habere göre, Reha Muhtar Ataşehir'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

FİZİK TEDAVİYE AĞIRLIK VERİLDİ

Anılan hastanede Reha Muhtar'ın fizik tedavisine ağırlık verildiği öğrenildi. Bu arada, Muhtar'ın, önceki gün kendisini ziyaret eden bir meslektaşı aracılığıyla, dostlarına iyi olduğu mesajını ilettiği öğrenildi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır