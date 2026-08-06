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Burak Özçivit başrolde! Güneşin Doğduğu Yer'e bir isim daha katıldı

“Güneşin Doğduğu Yer” dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Çağrı Lostuvalı ile Çiğdem Bozali’nin yönettiği, Yıldız Tunç’un yazdığı dizinin güçlü oyuncu kadrosuna Sahra Kübra Gümüş katıldı.

Burak Özçivit başrolde! Güneşin Doğduğu Yer'e bir isim daha katıldı
Öznur Yaslı İkier

Atv’nin Burak Özçivit’in başrolünü oynadığı yeni dizisi “Güneşin Doğduğu Yer” merakla bekleniyor.

Çağrı Lostuvalı ile Çiğdem Bozali’nin yönettiği, Yıldız Tunç’un yazdığı dizinin güçlü oyuncu kadrosuna Sahra Kübra Gümüş katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TimsBi’nin Adana’da çekeceği yeni dizide Gümüş ”Ahsen” rolüne hayat verecek.

Burak Özçivit başrolde! Güneşin Doğduğu Yer e bir isim daha katıldı 1

Dizide Ahsen, Çukurova’nın güçlü ailelerinden Kozanların hanımağası Celadet’in (Sibel Taşçıoğlu) kalfası, Medet’in (Kenan Doğan Ciniviz) de eşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Dizide Celadet’in hayatı Almanya’ya gönderdiği oğlu Kenan’ın orada tanıştığı Leyla’ya aşık olmasıyla alt üst oluyor.

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atv Burak Özçivit
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