Kerem Bürsin için partner arayışı sona eriyor! Güzel oyuncuya teklif götürüldü

Japon yapımı “Grand Maison Tokyo” isimli diziden ülkemize uyarlanan “Grand Maison İstanbul”un hazırlıkları devam ediyor.

Dass Yapım’ın Prime Video için hazırladığı dizinin başrol karakteri karizmatik şef Ateş Leventoğlu’na Kerem Bürsin hayat verecek.

Dizinin başrol kadın karakteri şef Defne için Sıla Türkoğlu’na teklif götürüldüğü öğrenildi.

Türkoğlu ile Dass Yapım’ın patronu Selen Sevigen “Doktor Başka Hayatta” dizisinde beraber çalışmıştı. Henüz yönetmeni belli olmayan 8 bölümlük dizinin Urla’da çekilmesi planlanıyor.