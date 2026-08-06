MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kerem Bürsin için partner arayışı sona eriyor! Güzel oyuncuya teklif götürüldü

“Grand Maison İstanbul” dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Dass Yapım’ın Prime Video için hazırladığı dizinin başrol karakteri karizmatik şef Ateş Leventoğlu’na Kerem Bürsin hayat verecek.

Kerem Bürsin için partner arayışı sona eriyor! Güzel oyuncuya teklif götürüldü
Öznur Yaslı İkier

Japon yapımı “Grand Maison Tokyo” isimli diziden ülkemize uyarlanan “Grand Maison İstanbul”un hazırlıkları devam ediyor.

Dass Yapım’ın Prime Video için hazırladığı dizinin başrol karakteri karizmatik şef Ateş Leventoğlu’na Kerem Bürsin hayat verecek.

Kerem Bürsin için partner arayışı sona eriyor! Güzel oyuncuya teklif götürüldü 1

Dizinin başrol kadın karakteri şef Defne için Sıla Türkoğlu’na teklif götürüldüğü öğrenildi.

Kerem Bürsin için partner arayışı sona eriyor! Güzel oyuncuya teklif götürüldü 2

Türkoğlu ile Dass Yapım’ın patronu Selen Sevigen “Doktor Başka Hayatta” dizisinde beraber çalışmıştı. Henüz yönetmeni belli olmayan 8 bölümlük dizinin Urla’da çekilmesi planlanıyor.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzun süredir ortada yoktu! Plajda görenler tanıyamadıUzun süredir ortada yoktu! Plajda görenler tanıyamadı
Yeni afiş yayınlandı! Sosyal medya onu konuştuYeni afiş yayınlandı! Sosyal medya onu konuştu

Anahtar Kelimeler:
Kerem Bürsin Sıla Türkoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
sokakta şu oğlan gibi 10 larca var nasıl artist yapıldı enteresan
En Çok Okunan Haberler
Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

'Çerçeve Yasa'ya imza atmamıştı! İzzet Ulvi Yönter'den çarpıcı paylaşım

'Çerçeve Yasa'ya imza atmamıştı! İzzet Ulvi Yönter'den çarpıcı paylaşım

Papara Park'ta tarihi gece! Mohamed Salah için dev imza töreni

Papara Park'ta tarihi gece! Mohamed Salah için dev imza töreni

8 kez ameliyat oldu! "Son inşallah" demişti, üzen haber geldi

8 kez ameliyat oldu! "Son inşallah" demişti, üzen haber geldi

1+1'le yarışıyor: Evi, arabayı etkiledi! Duyan masadan kalkıyor

1+1'le yarışıyor: Evi, arabayı etkiledi! Duyan masadan kalkıyor

Altın için çarpıcı çıkış 'Fiyat hareketleri bunu gösteriyor'

Altın için çarpıcı çıkış 'Fiyat hareketleri bunu gösteriyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.