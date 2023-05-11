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2 farklı spor dalında Türkiye çapında başarı elde ettiler

11.05.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri futbol ve kick boks dallarında üniversitelerarası düzenlenen yarışmalarda Türkiye ikinciliği elde ettiler.

2 farklı spor dalında Türkiye çapında başarı elde ettiler

İstanbul Esenyurt Üniversitesi, üniversitelerarasında düzenlenen futbol ve kick boks yarışmalarında Türkiye ikincilik başarısı elde etti. 1-5 Mayıs tarihlerinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalara 14 üniversite katılım sağladı. İlk kez katıldığı Futbol Süper Ligi’nde finale kalma başarısı gösteren üniversite, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile mücadele ederek karşılaşmayı 1-0 kaybetti ve Süper Lig ikincisi olarak gümüş madalya elde etti.

Yine üniversite öğrencilerinden Shynazar Artykov ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde düzenlenen Üniversitelerarası Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.


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