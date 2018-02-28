2. Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir? Tarihte 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in yeri ve önemi

Diriliş Ertruğrul dizisiile birlikte ekrana taşınan pek çok tarihi kişilik dizinin izleyecilerinin merakını celbediyor. Bunlardan biri de 2. Gıyaseddin Keyhüsrev. Tabii dizide bu tarihi şahıslar olduklarından biraz farklı olabiliyorlar. Peki tarihte yani gerçekte 2. Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir, tarihi önemi nedir? İşte Selçuklu sultanlarından 2. Gıyaseddin Keyhüsrev hakkında detaylı bilgiler...

II. GIYASEDDİN KEYHÜSREV KİMDİR?

Gıyaseddin Keyhüsrev veya taht öncesi sanıyla Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev 1237 – 1246 yıllarında hüküm sürmüş bir Selçuklu sultanıdır. Babası I. Alaeddin Keykubad, annesi Mahpesi sultan olarak bilinen Hunar Hatun'dur. Gıyaseddin Keyhüsrev'in doğum yılı net olarak bilinmemekle beraber 1221 yılında dünyaya geldiği tahmin edilmektedir.

SAADEDDİN KÖPEK'İN YARDIMI

Aslen 2. Gıyaseddin Keyhüsrev taht varisi değildi. Babası Alaeddin Keykubad taht için kardeşi Keyhüsrev'in kardeşi İzzeddin Kılı Arslan'ı seçmişti. Bu durumda Alaeddin Keykubad'ın ölümü sonraso (1237) değiştii. Sultanın ölümünü takiben Sadeddin Köpek önderliğindeki bazı emirlerin desteği ile Selçuklu tahtına 2. Gıyaseddin Keyhüsrev çıktı.

GÜRÜCÜ PRENSES TAMAR İLE EVLENDİ

Gıyaseddin Keyhüsrev henüz babası tahtayken söz kestiği Gürcü Prenses Tamar ile evlenmişti. Bu izdivaçtan da oğlu II. Alaeddin Keykubad dünyaya gelmiştir. Prenses Tamar, Anadolu'da Gürcü Hatun olarak anlırdı ve Keyhüsrev eşine olan aşkını bastırdığı paralarda göstermiştir. Bu paralarda bulunan ars- lan-güneş tasvirinin kendisinin (arslan) ve karısı Gürcü Hatun’un (güneş) sembolleri olduğu ileri sürülür.

PERDE ARKASINDAKİ SAADEDDİN KÖPEK

Gıyaseddin Keyhüsrev tahta çıktıktan sonra bir temizlik hamlesinde bulunmuştur. Saadeddin Köpek'in telkinleri doğrultusunda güvenmediği devlet adamlarını öldürtmüştür ki buna kardeşi eski veliaht İzzeddin Kılıçarslan ile annesi Adile Hatun da dahildir! İlerleyen zamanlarda tahtta hak iddia eden Saadeddin Köpek'in de ölümü 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in elinden olmuştur.

II. GIYASEDDİN KEYHÜSREV'İN SAVAŞLARI

Daha önce yönetimde söz sahibi olan emirlerin yeniden göreve getirerek; Eyyübi Melikleri ile Bizans'ın bağlılıklarını sürdürmelerini sağlayarak devlet yönetimini ve dış ilişkileri düzene soktuktan 2. Gıyaseddin Keyhüsrev ayaklanmalarla mücadeleye başladı ve çeşitli savaşlarda bulundu.