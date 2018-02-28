2. Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir? Tarihte 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in yeri ve önemi

Diriliş Ertruğrul dizisiile birlikte ekrana taşınan pek çok tarihi kişilik dizinin izleyecilerinin merakını celbediyor. Bunlardan biri de 2. Gıyaseddin Keyhüsrev. Tabii dizide bu tarihi şahıslar olduklarından biraz farklı olabiliyorlar. Peki tarihte yani gerçekte 2. Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir, tarihi önemi nedir? İşte Selçuklu sultanlarından 2. Gıyaseddin Keyhüsrev hakkında detaylı bilgiler...
SAADEDDİN KÖPEK'İN YARDIMI
Aslen 2. Gıyaseddin Keyhüsrev taht varisi değildi. Babası Alaeddin Keykubad taht için kardeşi Keyhüsrev'in kardeşi İzzeddin Kılı Arslan'ı seçmişti. Bu durumda Alaeddin Keykubad'ın ölümü sonraso (1237) değiştii. Sultanın ölümünü takiben Sadeddin Köpek önderliğindeki bazı emirlerin desteği ile Selçuklu tahtına 2. Gıyaseddin Keyhüsrev çıktı.
GÜRÜCÜ PRENSES TAMAR İLE EVLENDİ
PERDE ARKASINDAKİ SAADEDDİN KÖPEK
II. GIYASEDDİN KEYHÜSREV'İN SAVAŞLARI
Daha önce yönetimde söz sahibi olan emirlerin yeniden göreve getirerek; Eyyübi Melikleri ile Bizans'ın bağlılıklarını sürdürmelerini sağlayarak devlet yönetimini ve dış ilişkileri düzene soktuktan 2. Gıyaseddin Keyhüsrev ayaklanmalarla mücadeleye başladı ve çeşitli savaşlarda bulundu.
Moğolların önünden kaçarak Anadolu'ya sığınan göçebe Türkmenler, Anadolu'daki yerleşik devlet düzeni içinde yeni sorunlar yaratmaya başladı. Bu koşullarda Baba İshak'ın başlattığı Babai ayaklanmasıçok hızlı ve kanlı bir şekilde gelişti. Beyşehir Gölü üzerindeki Kudababad Sarayı’na sığınan Keyhüsrev, Moğol tehlikesine karşı ülkeyi savunmak üzere Erzurum sınırında bulunan orduyu çağırarak ayaklanmayı bastırabildi (1240). Bu olay neticesinde devletin gücü önemli ölçüde sarsıldı.
Keyhüsrev, 1241’de ordusunu Kayseri’de topladı. Dımaşk Eyyubi hükümdarı ile güçlerini birleştirip Silvan Eyyubi hükümdarının üzerine yürüdü. Silvan Eyyubi hükümdarı da Germiyanlı Türkmenler’in ve Harizmler’in desteğini sağlamıştı. Yaklaşan Moğol tehlikesi üzerine Abbasi hükümdarının araya girmesiyle iki ordu arasındaki savaş önlendi. Silvan hükümdarının yeniden Selçuklulara tabi olması şartıyla barış yapıldı.
Türkiye Selçuklularının zayıflamasından yararlanan Moğollar 1242'de Erzurum'u ele geçirdiler. Kösedağ Savaşı'nda da Anadolu Selçuklu ordusunu yenilgiye uğrattılar (1243). II. Keyhüsrev savaştan sonra Batı Anadolu'ya kaçtı. Moğollar Sivas’a girdi ve şehri üç gün süreyle yağma ettirdi. Ardından Kayseri’yi kuşattılar, kahramanca direnmesine rağmen şehri ele geçirip büyük bir katliam yaptılar. Azerbaycan’a dönüşleri sırasında aynı şekilde Erzincan’da katliam yaptılar. Bu olaylar sırasında Keyhüsrev'in annesi ve ailesi Halep’e gitmeye çalışırken yakalanıp Moğollar’ a teslim edildi.
Amasya’da bulunan Vezir Mühezzebüddin Ali Moğol komutanı Baycu Noyan’a gidip Selçukluları Moğollara vergi verir bağımlı bir devlet haline getiren ağır bir anlaşma imzaladı. Moğollarla barışın sağlanmasının ardından Konya'ya dönen sultan bundan sonra devlet işlerini bütünüyle veziri Şemseddin İsfahani'ye bıraktı.[3] Vezir, Sultanın ailesini Moğollar’a teslim etmiş olan Ermeni Krallığı üzerine sefere çıkarak Tarsus’u kuşattı. Bu sırada Alâiye’de bulunan sultan, içki içmekte iken veya baktığı vahşi hayvanların ısırması sonucu öldü. Henüz yirmi beş yaşında idi. Cenazesi Kümbethane’ye kondu. Onun ölümü üzerine Selçuklu ordusu Tarsus kuşatmasını bırakıp Konya’ya döndü. Oğlu II. İzzeddin Keykavus tahta çıkarıldı.
Diriliş Ertuğrul dizisin 107. bölümünde boy gösteren Mahperi Sultan ile Altunaba karakterlerini Sinem Uslu ve Hasan Küçükçetin canlandırdı. Diriliş Ertuğrul Dizisi’nde; Selçuklu Sultanı Alaeddin’in Mahperi Sultan’dan olan oğlu “Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev” karakterini de Burak Dakak canlandıracak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum