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2. Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir? Tarihte 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in yeri ve önemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 15:27 | Son Güncelleme

Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev ya da 2. Gıyaseddin Keyhüsrev, Selçuklu Sultanı 1. Aleddin Keykubad'ın oğludur? Peki Diriliş Ertuğrul dizisinde de boy gösteren 2. Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir ve tarihteki önemi nedir? İşte Selçuklu tarihinde önemli bir yere sahip olan 2. Gıyaseddin Keyhüsrev hakkında merak edilenler.

2. Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir? Tarihte 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in yeri ve önemi

Diriliş Ertruğrul dizisiile birlikte ekrana taşınan pek çok tarihi kişilik dizinin izleyecilerinin merakını celbediyor. Bunlardan biri de 2. Gıyaseddin Keyhüsrev. Tabii dizide bu tarihi şahıslar olduklarından biraz farklı olabiliyorlar. Peki tarihte yani gerçekte 2. Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir, tarihi önemi nedir? İşte Selçuklu sultanlarından 2. Gıyaseddin Keyhüsrev hakkında detaylı bilgiler...

II. GIYASEDDİN KEYHÜSREV KİMDİR?

  1. Gıyaseddin Keyhüsrev veya taht öncesi sanıyla Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev 1237 – 1246 yıllarında hüküm sürmüş bir Selçuklu sultanıdır. Babası I. Alaeddin Keykubad, annesi Mahpesi sultan olarak bilinen Hunar Hatun'dur. Gıyaseddin Keyhüsrev'in doğum yılı net olarak bilinmemekle beraber 1221 yılında dünyaya geldiği tahmin edilmektedir.

SAADEDDİN KÖPEK'İN YARDIMI

Aslen 2. Gıyaseddin Keyhüsrev taht varisi değildi. Babası Alaeddin Keykubad taht için kardeşi Keyhüsrev'in kardeşi İzzeddin Kılı Arslan'ı seçmişti. Bu durumda Alaeddin Keykubad'ın ölümü sonraso (1237) değiştii. Sultanın ölümünü takiben Sadeddin Köpek önderliğindeki bazı emirlerin desteği ile Selçuklu tahtına 2. Gıyaseddin Keyhüsrev çıktı.

GÜRÜCÜ PRENSES TAMAR İLE EVLENDİ

  1. Gıyaseddin Keyhüsrev henüz babası tahtayken söz kestiği Gürcü Prenses Tamar ile evlenmişti. Bu izdivaçtan da oğlu II. Alaeddin Keykubad dünyaya gelmiştir. Prenses Tamar, Anadolu'da Gürcü Hatun olarak anlırdı ve Keyhüsrev eşine olan aşkını bastırdığı paralarda göstermiştir. Bu paralarda bulunan ars- lan-güneş tasvirinin kendisinin (arslan) ve karısı Gürcü Hatun’un (güneş) sembolleri olduğu ileri sürülür.

PERDE ARKASINDAKİ SAADEDDİN KÖPEK

  1. Gıyaseddin Keyhüsrev tahta çıktıktan sonra bir temizlik hamlesinde bulunmuştur. Saadeddin Köpek'in telkinleri doğrultusunda güvenmediği devlet adamlarını öldürtmüştür ki buna kardeşi eski veliaht İzzeddin Kılıçarslan ile annesi Adile Hatun da dahildir! İlerleyen zamanlarda tahtta hak iddia eden Saadeddin Köpek'in de ölümü 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in elinden olmuştur.

II. GIYASEDDİN KEYHÜSREV'İN SAVAŞLARI

Daha önce yönetimde söz sahibi olan emirlerin yeniden göreve getirerek; Eyyübi Melikleri ile Bizans'ın bağlılıklarını sürdürmelerini sağlayarak devlet yönetimini ve dış ilişkileri düzene soktuktan 2. Gıyaseddin Keyhüsrev ayaklanmalarla mücadeleye başladı ve çeşitli savaşlarda bulundu.

Moğolların önünden kaçarak Anadolu'ya sığınan göçebe Türkmenler, Anadolu'daki yerleşik devlet düzeni içinde yeni sorunlar yaratmaya başladı. Bu koşullarda Baba İshak'ın başlattığı Babai ayaklanmasıçok hızlı ve kanlı bir şekilde gelişti. Beyşehir Gölü üzerindeki Kudababad Sarayı’na sığınan Keyhüsrev, Moğol tehlikesine karşı ülkeyi savunmak üzere Erzurum sınırında bulunan orduyu çağırarak ayaklanmayı bastırabildi (1240). Bu olay neticesinde devletin gücü önemli ölçüde sarsıldı.

selcuklu-savaslari

Keyhüsrev, 1241’de ordusunu Kayseri’de topladı. Dımaşk Eyyubi hükümdarı ile güçlerini birleştirip Silvan Eyyubi hükümdarının üzerine yürüdü. Silvan Eyyubi hükümdarı da Germiyanlı Türkmenler’in ve Harizmler’in desteğini sağlamıştı. Yaklaşan Moğol tehlikesi üzerine Abbasi hükümdarının araya girmesiyle iki ordu arasındaki savaş önlendi. Silvan hükümdarının yeniden Selçuklulara tabi olması şartıyla barış yapıldı.

Türkiye Selçuklularının zayıflamasından yararlanan Moğollar 1242'de Erzurum'u ele geçirdiler. Kösedağ Savaşı'nda da Anadolu Selçuklu ordusunu yenilgiye uğrattılar (1243). II. Keyhüsrev savaştan sonra Batı Anadolu'ya kaçtı. Moğollar Sivas’a girdi ve şehri üç gün süreyle yağma ettirdi. Ardından Kayseri’yi kuşattılar, kahramanca direnmesine rağmen şehri ele geçirip büyük bir katliam yaptılar. Azerbaycan’a dönüşleri sırasında aynı şekilde Erzincan’da katliam yaptılar. Bu olaylar sırasında Keyhüsrev'in annesi ve ailesi Halep’e gitmeye çalışırken yakalanıp Moğollar’ a teslim edildi.

Amasya’da bulunan Vezir Mühezzebüddin Ali Moğol komutanı Baycu Noyan’a gidip Selçukluları Moğollara vergi verir bağımlı bir devlet haline getiren ağır bir anlaşma imzaladı. Moğollarla barışın sağlanmasının ardından Konya'ya dönen sultan bundan sonra devlet işlerini bütünüyle veziri Şemseddin İsfahani'ye bıraktı.[3] Vezir, Sultanın ailesini Moğollar’a teslim etmiş olan Ermeni Krallığı üzerine sefere çıkarak Tarsus’u kuşattı. Bu sırada Alâiye’de bulunan sultan, içki içmekte iken veya baktığı vahşi hayvanların ısırması sonucu öldü. Henüz yirmi beş yaşında idi. Cenazesi Kümbethane’ye kondu. Onun ölümü üzerine Selçuklu ordusu Tarsus kuşatmasını bırakıp Konya’ya döndü. Oğlu II. İzzeddin Keykavus tahta çıkarıldı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİNDE 2. GIYASEDDİN KEYHÜSREV

Diriliş Ertuğrul dizisin 107. bölümünde boy gösteren Mahperi Sultan ile Altunaba karakterlerini Sinem Uslu ve Hasan Küçükçetin canlandırdı. Diriliş Ertuğrul Dizisi’nde; Selçuklu Sultanı Alaeddin’in Mahperi Sultan’dan olan oğlu “Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev” karakterini de Burak Dakak canlandıracak.

Burak Dakak kimdir? Diriliş Ertuğrul dizisine katılan Burak Dakak kimi canlandıracak? Hangi dizilerde oynadı?Burak Dakak kimdir? Diriliş Ertuğrul dizisine katılan Burak Dakak kimi canlandıracak? Hangi dizilerde oynadı?
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