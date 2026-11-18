Dört kız babası olan Acun Ilıcalı’nın torun sevgisi sosyal medyada gündem oldu. Ilıcalı’nın ilk evlilğinden olan kızı Banu Icılalı 2016 yılında Efe Ceyhun ile dünyaevine girmişti. Çift kızlarının yeni yaşını aile üyelerinin de katıldığı küçük bir organizasyonla kutladı. Dedesi Acun Ilıcalı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda minik Ela'nın tatlı halleri büyük ilgi gördü.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Acun Ilıcalı’da torununun doğum gününden paylaşım yaptı. Ilıcalı’nın paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ilıcalı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ela'mız ilk yaşını bitirmiştir. Hayırlı uğurlu olsun."