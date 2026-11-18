Son olarak “Kimler Geldi Kimler Geçti” adlı projenin ikinci sezonunun yayınlanmasının ardından oyunculuk performansıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya kendisiyle ilgili yapılan bir haberi takipçileriyle paylaştı.

Söz konusu haberi tiye alan ünlü oyuncu haberdeki ifadelere tepkisini paylaşıma “İnanılmaz” notunu düşerek dile getirirken, paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

“KEMALPAŞA’DAN BİRİYLE EVLENİP HAYATIMI BURADA SÜRDÜRMEYİ PLANLIYORUM”

Paylaşılan haberde şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

Kemalpaşa’da bir gün geçiren Serenay Sarıkaya, ilçeyi çok sevdiğini belirterek, “Kemalpaşa’dan biriyle evlenip hayatımı burada sürdürmeyi planlıyorum” dedi.