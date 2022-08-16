2 gol atan Arda Güler'e Jorge Jesus'tan tatlı sert eleştiri!

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti. Teknik direktör Jorge Jesus, 6-0'lık maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu. Arda Güler hakkında da konuşan Portekizli teknik adam, genç oyuncunun çok yetenekli olduğunu ifade etti.

"OYUNCULARIMI KUTLUYORUM"

Jorge Jesus: "Bugün rakibimiz, Fenerbahçe'nin forvetlerini durduramadı. Oyuncularımı kutluyorum. Bugünkü maçı kolaylaştırdılar. Çok iyi, tempolu ve sert başladık. İlk 15 dakikada gol bulduk. 2, 3'ü de bulabilirdik."

"TELAŞLA FAZLA TEK BAŞINA OYNAMAYA ÇALIŞTI!"

Jorge Jesus: "Arda oyuna girdiğinde çok fazla şey yapmaya çalıştı. Kendini gösterme baskısı altında oynama dedim. Kendi futbolunu oyna dedim. Telaşla fazla tek başına oynamaya çalıştı. Ona bunu söyledim. Arda henüz 17 yaşında. Daha öğreneceği çok şey var. Bugün oyuna girdikten sonra toparladı ve gollerini attı. Arda'nın geleceği çok parlak"



