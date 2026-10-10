Ümit Milli Takımı’nın play-off rakibi Çekya oldu

UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda ay-yıldızlılar, Çekya ile eşleşti. Play-off turunda ilk maçını Türkiye’de oynayacak olan Ümit Milli Takım, rövanş müsabakasına ise deplasmanda çıkacak. Karşılaşmalar 12-17 Kasım tarihleri arasında oynanacak olup, maçların oynanacağı stadyumlar ve kesin tarihler ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
Play-off turundaki diğer eşleşmeler ise şu şekilde oluştu:
Danimarka - Hollanda
İzlanda - Yunanistan
Finlandiya - İrlanda Cumhuriyeti
2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri’nde gruplarını lider tamamlayan Almanya, Belçika, Fransa, Hırvatistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Norveç, Portekiz ve en iyi grup ikincisi Polonya finallere katılma hakkı elde etti. Şampiyonaya ortak ev sahipliği yapacak olan Arnavutluk ve Sırbistan ise organizasyona doğrudan katılacak.
2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Finalleri, 16 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
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