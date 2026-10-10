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Kayserispor'un eski futbolcusu German Onugkha'dan Kayseri açıklamaları: "Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor"

Kayserispor'un eski oyuncusu German Onugkha, Kayseri'de geçirdiği günlere ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Şehirdeki yaşam koşullarından yakınan Rus futbolcu, futbolcu olduğu anlaşıldığında esnafın normal fiyatların beş katına kadar ücret talep ettiğini öne sürdü.

Kayserispor'un eski futbolcusu German Onugkha'dan Kayseri açıklamaları: "Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor"
Emre Şen

2025-2026 sezonunda Kayserispor forması giyen Rus futbolcu German Onugkha, kulüpteki dönemi ve şehirdeki yaşam şartları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kayseri'deki sosyal imkanların ve yaşam kalitesinin beklentilerinin çok altında kaldığını belirten Onugkha, şehirde hindistan cevizi suyu bulmanın imkansıza yakın olduğunu, restoranlardaki yemek kalitesinin yetersiz olduğunu ve kentte düzgün taksi bulmakta dahi zorlandığını ifade etti.

"FUTBOLCU OLDUĞUNU GÖRÜNCE 5 KAT FAZLA FİYAT ALIYORLAR"

Kayserispor un eski futbolcusu German Onugkha dan Kayseri açıklamaları: "Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor" 1

Şehirdeki esnafın ve yerel halkın tutumundan dert yanan deneyimli oyuncu, kendisinin ve çevresindekilerin sürekli kandırılmaya çalışıldığını savundu. Futbolcu olduğunun anlaşılması durumunda mal ve hizmetler için normal fiyatların beş katı kadar ücret istendiğini öne süren Onugkha, pazarda alışveriş yaparken veya günlük ihtiyaçları karşılarken dahi bu tür durumlarla karşılaştığını ve her yerde bir aldatmaca olduğunu dile getirdi.

"Tüm Türkiye adına konuşamam ama Kayseri özelinde konuşacak olursak hayat berbat. Durumu hafifletmek için böyle söylüyorum. Son yıllarda toparlanmama yardımcı olduğu için Hindistan cevizi suyu içiyorum, ancak şehirde bulmak imkânsız. Yok denecek kadar az. Yemek kalitesi berbat. Restoranlar berbat. Düzgün taksi yok. Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor. Futbolcu olduğunuzu öğrendiklerinde 5 kat fazla dolandırıyorlar. Mesela hurma almak için pazara gidiyoruz. Normalde fiyatı bellidir. Ancak futbolcu olduğunuzu görünce tartarken sizi kandırıyorlar. Her yerde aldatmaca var."

KAYSERİSPOR'DAKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kayserispor un eski futbolcusu German Onugkha dan Kayseri açıklamaları: "Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor" 2

Süper Lig'de mücadele ettiği dönemde Kayserispor formasıyla sahaya çıkan Rus forvet, saha içindeki performansıyla takımının skor yüküne katkı sağlamıştı. Sarı-kırmızılı ekiple toplam 28 resmi karşılaşmada süre alan Onugkha, bu mücadelelerde rakip fileleri 8 kez havalandırırken 1 asistlik performans sergilemişti.

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