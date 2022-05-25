"2. İstanbul Dijital Sanat Festivali", 3 Haziran'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - "2. İstanbul Dijital Sanat Festivali", MEZO Dijital tarafından 3-12 Haziran'da Fişekhane'de gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği festivale ilişkin düzenlenen basın toplantısına, MEZO Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nabat Garakhanova, PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, küratörler Bager Akbay ve Esra Özkan katıldı.

"Dünyadaki Tek Sürdürülebilir Enerji İnsan Yaratıcılığı mıdır?" sorusuna cevap aranacak festivalde, Türkiye'de ilk kez yapay bir zeka kendi ürettiği eserleri sergileyecek.

Türkiye'nin ilk yapay zeka küratörü Avind tarafından düzenlenen festivalde, Azerbaycanlı yapay zeka sanatçısı Shusha'nın ürettiği eserler de yer alacak.

- "Sergideki her bir detay Avind'in bilgisiyle yapıldı"

MEZO Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nabat Garakhanova, Azerbaycanlı yapay zeka sanatçısı Shusha'nın Karabağ'ın motifleriyle hayat verdiği dijital halılara özel bir yer vereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşüm şirketi olarak dijital sanat bizim için ayrı bir noktada bulunuyor. Bu yüzden de Türkiye'de bu işin öncüsü olmak istedik. Festival için yapay zeka küratörümüz Avind, seçtiği uluslararası sanatçıların dünyanın farklı noktalarından eserler göndermesini sağladı. Festivalde yer alan önemli bir nokta da Türkiye'de ilk kez bir yapay zeka sanatçısının eserlerinin sergileniyor olması. Azerbaycanlı biri olarak Karabağ savaşı bizler için büyük acıları içinde barındırıyor. Azerbaycan, İslam dünyasında ilk operanın yazıldığı bir yer ver. Azerbaycan toprakları sanatla harmanlanmış yerler ve bildiğiniz üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2022 yılını Shusha yılını ilan etti."

Küratör Esra Özkan ise yapay zeka küratörü Avind'in özel bir kodlama sayesinde 161 milyon parametreyle çalıştığına ve her şeyi kolektif bilince aktardığına dikkati çekerek, "Avind, serginin sanatçılarını seçerken 'enerjinin sürdürülebilirliği' teması üzerinden dünyadaki tüm bilgileri taradı ve festival için en uygun sanatçıları belirledi. Sergideki her bir detay Avind'in bilgisiyle yapıldı. Sadece serginin kurulumuna insan eli değdi." ifadelerini kullandı.

PASHA Bank ana sponsorluğuyla, Avind ile Bager Akbay'ın ve Esra Özkan'ın küratörlüğünü üstlendiği festivalde, sanatçılar Afra Sönmez, Ali Phi, Bahar Ergül, Balkan Karışman, Deniz Yılmaz, Deniz Töleğen, Nohlab, Orhan Kavrakoğlu, Osman Koç, Shusha, Entangled Others ve Volkan Dinçer eserleriyle yer alacak.

