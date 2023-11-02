2 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Sakla Beni, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, Aldatmak, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 2 Kasım Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelenSakla Beni, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, Aldatmak, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 2 Kasım Perşembe gününün reyting sonuçları...

2 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Kasım Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (26 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI

26 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Müge Anlı Tatlı Sert”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Yalı Çapkını”, 2.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Aldatmak” yer aldı.







