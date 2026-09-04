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Evlilik Güzeldir, Uzak Şehir'e rakip oldu! TRT kararını verdi

TRT1’in yeni sezon yapımları arasında yer alan "Evlilik Güzeldir" dizisi için geri sayım başladı. Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir ve Yusuf Çim'in başrollerinde yer aldığı dizinin tanıtımları büyük ses getirdi. Uzun zamandır hasretle beklenen aile dizisi Evlilik Güzeldir'in yayın tarihi belli oldu.

Evlilik Güzeldir, Uzak Şehir'e rakip oldu! TRT kararını verdi
Öznur Yaslı İkier

TRT1’in merakla beklenen yeni dizisi Evlilik Güzeldir konusu ve oyuncu kadrosuyla daha başlamadan dikkat çekti. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir ve Yusuf Çim'i buluşturan dizi için geri sayım başladı.

TARİH BELLİ OLDU
Senaryosunu Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı Evlilik Güzeldir 7 Eylül Pazartesi günü ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba diyecek.
Evlilik Güzeldir, Uzak Şehir e rakip oldu! TRT kararını verdi 1

UZAK ŞEHİR'E RAKİP OLDU
TRT'nin iddialı dizisi Evlilik Güzeldir böylelikle yeni sezonda; Uzak Şehir ve Altı Üstü İstanbul dizilerine rakip olacak.
Evlilik Güzeldir, Uzak Şehir e rakip oldu! TRT kararını verdi 2

EVLİLİK GÜZELDİR KONUSU NE?
Dizi, nikah memuru Mesut Bahtiyar ve beş kızının hikayesi üzerinden modern toplumda aile, evlilik, kuşak çatışması ve mahalle dayanışmasını sıcak, duygusal ve mizahi bir dille anlatıyor. Yapım, bir aşk hikayesine odaklanmak yerine, aile olma halini ve İstanbul’un samimi mahalle kültürünü ekrana taşımayı hedefliyor.
Evlilik Güzeldir, Uzak Şehir e rakip oldu! TRT kararını verdi 3

EVLİLİK GÜZELDİR OYUNCU KADROSU:
Nikâh memuru Mesut Bahtiyar’ın hikâyesini merkeze alan “Evlilik Güzeldir”de Fikret Kuşkan’a Hande Soral, İlayda Alişan, Berk Bakioğlu, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü, Öznur Ön, Hande Katipoğlu, Derda Yasir Yenal, Cansu Savcı, Feride Bağ, Alper Haliloğlu, Uğur Akay, Selin Soydan, Hayal Garip, Alihan Demirbilek, Sıla Gözüm, Anastasia Geptina ve Yıldız Kültür eşlik ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fikret Kuşkan Hande Soral İlayda Alişan Evlilik Güzeldir dizisi
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