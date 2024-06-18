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  4. 2 kilo altın gündem olmuştu! Murat Övüç düğünde ne takacağını açıkladı

2 kilo altın gündem olmuştu! Murat Övüç düğünde ne takacağını açıkladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.06.2024 13:40
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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu nişanlandı. Oğlunun nişanında 2 kilo altın takan fenomen Övüç düğünde ne takacağını da açıkladı.

2 kilo altın gündem olmuştu! Murat Övüç düğünde ne takacağını açıkladı

Sosyal medyada adından söz ettiren zaman zaman açıklamalarıyla da tepki çeken Murat Övüç bir süredir gündemde. Oğlu Burakcan Övüç'e nişan yapan fenomen nişanın önüne geçti.

Müstakbel gelinine 2 kilo altın takan fenomen altınları da sergilemekten geri durmadı.

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Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan Murat Övüç bu konuya dair soru sorulunca "10 kilo da takarım o güç meselesi varsa takarım" dedi.

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Fenomen devamında ise "Daha dur bu nişan! 2 set pırlanta takacağım bir su yolu pırlanta bir de normal akıtmalı pırlanta" ifadelerini kullandı.

Vitrin


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Murat Övüç
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