2 kilo altın gündem olmuştu! Murat Övüç düğünde ne takacağını açıkladı

Sosyal medyada adından söz ettiren zaman zaman açıklamalarıyla da tepki çeken Murat Övüç bir süredir gündemde. Oğlu Burakcan Övüç'e nişan yapan fenomen nişanın önüne geçti.

Müstakbel gelinine 2 kilo altın takan fenomen altınları da sergilemekten geri durmadı.

Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan Murat Övüç bu konuya dair soru sorulunca "10 kilo da takarım o güç meselesi varsa takarım" dedi.

Fenomen devamında ise "Daha dur bu nişan! 2 set pırlanta takacağım bir su yolu pırlanta bir de normal akıtmalı pırlanta" ifadelerini kullandı.







