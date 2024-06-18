Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu'na kutlama: İyi ki doğdun sevgilim

Ekranlara dönmek için hazırlık yapan Sinem Kobal sosyal medyayı aktif kullanıyor.

14 Mayıs 2016 tarihinde ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen iki çocuk annesi Sinem Kobal paylaşımlarıyla beğeni topladı.

Dadı, Selena, Küçük Sırlar, Gönül İşleri gibi dizilerle hafızalara kazınan Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününe özel bir paylaşım yaptı.

Gün batımında aşk dolu pozlar veren Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu'na nazar emojisi ve beğeni yağdı. Kobal paylaşımına "İyi ki doğdun sevgilim" notunu ekledi.