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"2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nde Türkiye'yi temsil edecek filmler açıklandı

03.10.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nde Türkiye'yi temsil edecek filmler açıklandı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Uluslararası Sinema Derneği tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nde Türkiye'yi temsil edecek filmler açıklandı.

Festivalin kurmaca yarışma bölümüne, Faruk Güven, Halil Kardaş ve Halit Karaata'dan oluşan ön jüri, Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" filmini seçti. Film, Türkiye'den bu yıl "Yabancı Dilde En İyi Uluslararası Film" kategorisi için Oscar ödülüne aday gösterilmişti.

Ensar Altay, Tülay Gökçimen ve Arif Hakverdi'den oluşan belgesel yarışma bölümü ön jürisi ise yönetmenliğini İsmet Arasan'ın yaptığı "Balkanların Türkçe Hafızası "adlı filmin festivalde Türkiye'yi temsil etmesine karar verdi.

Ödül alan filmlerin belirleneceği ana jüriler ise her ülkeden bir sinema sanatçısının katılımı ile oluşacak. Dereceye girecek kurmaca ve belgesel filmler bu jürilerce ilan edilecek.

Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarında Türkçe (kendi lehçelerinde) çekilmiş yapımların katılacağı 2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, bu yıl 1-5 Kasım tarihleri arasında, Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da gerçekleştirilecek.

Festival ve gösterim programı ile ilgili bilgilere "www.korkutatafilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.

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