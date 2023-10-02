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2. Lig maçı sonrası soyunma odasında silahlı kavga iddiası!

02.10.2023 07:43 | Son Güncelleme:
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Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, “Vanspor kulüp başkanı, korumaları ve bir iki yönetici ile birlikte soyunma odasına gelmiş, futbolculara küfür etmeye başlayınca olaylar koridorlarda devam etmiştir. Spor alanlarına silahla girilmesinin yasak olduğu herkes tarafından bilinmektedir. İhmali olanlarla alakalı en üst seviyede müracaatlarımızı yaptık” dedi. Bu olay kısa süre içinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup altıncı haftasında Vanspor Futbol Kulübü, Zonguldak Kömürspor’u konuk etti. Ev sahibinin 1-0 üstün bitirdiği maçın ardından ortalık karıştı. Vanspor Başkanı Feyat Kıyak’ın korumalarıyla birlikte rakip takımın soyunma odasını silahlı bir şekilde bastığı ve oyuncuları darp ettiği iddia edildi. Yaşanan bu hadise sonrası Zonguldak Kömürspor kalecisi Egemen Yaylı'nın hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

"112 VASITASIYLA HASTANEYE KALDIRILMIŞTIR"

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Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk’ün yaptığı açıklama şu şekilde: “01/10/2023 tarihinde oynanan Vanspor müsabakası sonunda Vanspor kulüp başkanı, korumaları ve bir iki yönetici ile birlikte soyunma odasına gelmiş futbolculara küfür etmeye başlayınca olaylar soyunma odası ve koridorlarda devam etmiştir. Olayların bitiminde kalecimiz aldığı tekme darbeleriyle yere yığılmıştır. Sonrasında 112 vasıtasıyla hastaneye kaldırılmıştır. Olaylara sebep olanların bilindiği halde emniyetin bu kişilerle olay sonrası birlikte olması manidardır. Hiçbir şey olmamış gibi emniyet amirinin tavrı da hoş değildir. Spor Bakanımızın, Vali Beyi araması sonucu can güvenliğimiz sağlanmıştır. O soyunma odasında patlayacak bir silah tüm dünyada ülkemiz adına bir ayıba sebep olurdu. Spor alanlarına silahla girilmesinin yasak olduğu herkes tarafından bilinmektedir. İhmali olanlarla alakalı en üst seviyede müracaatlarımızı yaptık. Arayıp geçmiş olsun dileklerinde bulunan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Zonguldak Belediye Başkanımız Ömer Selim Alan ve AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan’a da ayrı bir teşekkür etmek isterim” diye konuştu.

ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI ALAN: "SPOR DOSTLUK KARDEŞLİKTİR"

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Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ortak sevdamız, işçi milli takımımız Zonguldak Kömürspor’umuzun deplasmanda Vanspor Futbol Kulübü maçı sonrası soyunma odasında meydana gelen saldırıyı esefle kınıyorum. Spor dostluk kardeşliktir. Bir daha bu tür olayların meydana gelmemesi için tüm futbol camiasını sağduyuya davet ediyorum.”

VANSPOR İDDİALARI REDDETTİ

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TFF 2’nci Lig ekibi Vanspor Futbol Kulübü Genel Sekreteri Gökhan Hanoğlu, "Özellikle kulüp başkanımızın soyunma odasına silahlı baskın yaptığı yazılmış olması, gerek biz yönetimimizi gerekse camiamızı derinden üzmüştür” dedi.

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 6’ncı haftasında Vanspor Futbol Kulübü, Zonguldak Kömürspor’u 1-0 mağlup etti. Van temsilcisi, Zonguldak Kömürspor’un maçın ardından soyunma odası ve koridorlarda yaşandığını belirttiği olaylar hakkında yazılı açıklama yaptı. Vanspor Futbol Kulübü Genel Sekreteri Gökhan Hanoğlu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün evimizde misafir ettiğimiz Zonguldak Kömürspor maçının ardından yaşanan talihsiz ve üzücü olayların ardından, özellikle nifak tohumları ekmeye çalışan birkaç sosyal medya ve basın organlarının yapmış ve yayınlamış oldukları asılsız haberler sonrası açıklama yapmak elzem olmuştur. Özellikle kulüp başkanımızın soyunma odasına silahlı baskın yaptığı yazılmış olması, gerek biz yönetimimizi gerekse camiamızı derinden üzmüştür. Bizler örf ve adetlerimiz gereği misafirperverliğiyle bilinen, bunu kendisine şiyar edinen bir millet ve camiayız. Evimizde misafir ettiğimiz tüm kulüp başkanları başta olmak üzere; teknik kadroları ve futbolcu kardeşlerimiz çok iyi bilir ki, gerek maç öncesi misafir edip, gerekse maç sonrası gelenek haline getirdiğimiz; karşı takımın soyunma odasına girip, camiamız adına skor ne olursa olsun tebrik edip, varsa bir eksiğimiz-hatamız diye helallik isteriz. Bugünkü karşılaşma sonrası, önceki sezon takımımızda oynayan, bizlere emek veren, futbolcu kardeşimiz Nuri Terliksiz’in tribünleri kışkırtmak adına hareket çekmesi, ağza alınmayacak küfürler etmesinin akabinde; birçok olaya sebebiyet vermiştir. Yaşanan bu talihsiz olayın ardından kulüp başkanımızın adeta gelenek haline getirdiği ‘misafir takım soyunma odasına gidip hem tebrik edip, hem yaşanan talihsiz olaylarla ilgili istişare niyeti’ ne yazık ki suistimal edilmiştir. Bahse konu darp olayı ve silahlı baskın asla yaşanmamıştır. Bu durumun aksine misafir takımımız kalecisi Egemen Yaylı’nın maç esnasında aldığı darbelerden dolayı, rahatsızlanmış ve hastaneye götürülmüştür. Haberinin ardından kulüp başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz hastaneye intikal etmiş, tedavisinin hızlandırılması amaçlı hastane yönetimi ile görüşmüş ve tedavi süreci boyunca da kendisine eşlik etmişlerdir. Gerek kulüp başkanımıza atfen yapılan bilinçli yalan yanlış haberler, gerekse de camiamızın karalamaya çalışılmasını esefle kınıyoruz. Bu asılsız ve mesnetsiz haberleri yapanlarla ilgili bizatihi hukuksal adımları atacağımızı bildirir, güzel ülkemizin, kalender kulüplerinden olan, Zonguldak Kömürspor ile kardeşliğimizin baki olduğunu bildirir, yaşanan talihsiz olaylarla ilgili üzüntümüzü paylaştığımızı ifade etmek isteriz. Bizler camia olarak sonuç ne olursa olsun, memleketimizde ağırladığımız her camiaya misafir gözüyle bakıp, emanet diye de bilenlerdeniz. Bu minvalde Zonguldak Kömürspor camiasını saygıyla selamlıyor, ligde başarılar diliyoruz.”

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