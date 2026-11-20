Ekvador Futbol Federasyonu (FEF), yardımcı hakeme taş atan Club Ciudad de Yantzaza oyuncusu Jhon Perlaza'ya 8 yıl futboldan men cezası verdi. Federasyon, cezanın dünya genelinde uygulanması için FIFA'ya başvurdu.

MAÇTA SKANDAL OLAY

The Athletic'in haberine göre, ekim ayında Club Ciudad de Yantzaza ile Club Rio Aguarico FC arasında oynanan karşılaşmanın 96. dakikasında yedek oyuncu Jhon Perlaza, yerden aldığı bir cismi yardımcı hakem Lenin Giovanni Ojeda Nunez'e fırlattı. Olayın ardından maç tatil edildi.

HAKEM AMELİYAT GEÇİRDİ

Ağır yaralanan yardımcı hakem ameliyat olurken, 60 gün görev yapamayacağı açıklandı. Perlaza'yı fiziksel saldırıdan suçlu bulan federasyon, futbolcuya 19 Ekim 2034'e kadar men cezası verdi.

Club Ciudad de Yantzaza'ya ayrıca 2 bin dolar para cezası kesildi ve hakemin 4 bin 369,73 dolarlık tedavi masrafını karşılama yükümlülüğü getirildi.

KULÜP YOLLARINI AYIRDI

Olaydan bir hafta sonra açıklama yapan Yantzaza, Perlaza ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, yaşanan saldırıyı kınayarak taraftarlardan ve maç görevlilerinden özür diledi.