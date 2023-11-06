2 milyon TL vurgun yapan kadın hırsızlar tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Mine A. (19), Pınar G. (18) ve L.G (17) kısa bir süre önce Osmaniye’den Adana’ya hırsızlık yapmaya geldi. Şüpheliler kentin farklı noktalarından bulunan 15 farklı apartman dairesinden hırsızlık yaptı. Şüpheli kadınlar girdikleri evlerden cep telefonu, saat ve ziynet eşyası gibi maddiyatı yüksek malzemeleri çalarak yaklaşık 2 milyon TL değerinde para çaldı.

“ADANA POLİSİ, ŞÜPHELİLERİ OSMANİYE’DE EVLERİNDE YAKALADı”

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 15 ayrı apartman dairesinden yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin girdiği evlerin güvenlik kameraları incelenmeye başlandı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, Osmaniye’ye kaçtıklarına belirledi.

Bunun üzerine Adana’dan çıkan özel hırsızlık ekibi, söz konusu hırsız kadınları saklandığı evlerinden yaptığı operasyonla yakaladı.

Emniyete götürülen kadınlar verdiklerin ifadelerinde, hırsızlık yapmadıklarını ve güvenlik kamerasındaki görüntüdeki kişilerin kendileri olmadığını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan Mine A., Pınar G., ve L.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Mine A, ile birlikte hareket eden ve kimlikleri belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

