2 saatlik konser için... Konak Belediyesi'nin Şevval Sam'a ödediği konser ücreti gündemde!

Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Şevval Sam, kadın cinayetleriyle ilgili kendisine yöneltilen sorulara cevap vermek istememişti. Tavırları yüzünden Sam tepki çekmişti.

Gelen tepkiler artınca Şevval Sam "Ben bugüne kadar, başta kadın, çocuk ve hayvan hakları olmak üzere, toplumsal olaylar karşısında durduğu yerden bir milim şaşmamış, rüzgâra göre omurgasını eğmemiş ve ziyadesiyle de bunun bedelini ödemiş olarak biri olarak konuşuyorum" demişti.

"O akşam, o mecrayı doğru bulmadığım için konuşmak istemedim" diyen Şevval Sam X gündeminde yeniden yer aldı.

Konak Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Şevval Sam ile anlaştı. Belediye'nin 2 saatlik konser için Sam'a 5.300.000 TL ödeyeceği iddia edildi ve bir belge ortaya çıktı.

Şevval Sam'ın bu ücreti alması sosyal medyada konuşulurken tepkiler de gecikmedi. Sosyal medyada "Bu paralara ne hizmetler yapılırdı çok yazık" yorumları yağdı.