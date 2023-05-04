2 saatte gidilen yol 50 dakikaya düştü

Çökekli Mahallesi Muhtarı Asım Denk, ilçe merkezine 2 saatte zar zor giderken yolun yapılmasıyla birlikte sürenin 50 dakikaya düştüğünü söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Standardı yüksek ve daha konforlu yollar için sürekli çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizim çalışma şevkimizi daha da artırıyor" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle kırsal bölgelerdeki mahallelerin yol sorunu tek tek çözülüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından mahalle ve grup yollarında yapılan çalışmalarla birlikte, vatandaşlara konforlu ulaşım imkanı sağlanıyor. Bu kapsamda Ayvacık ilçesinin en uzak mahallesi olan Çökekli’de yıllar süren yol sorunu çözüme kavuşturuldu. A tipi sathi kaplama çalışması ve genişletme yapılan 22 kilometrelik grup yolu vatandaşlardan tam not aldı.

“YOL YAPILDI ZAMAN KISALDI”

Uzun zamandır bekledikleri yolun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını belirten Çökekli Mahallesi Muhtarı Asım Denk, "Yıllardır hasretini çektiğimiz yolumuza kavuştuk. Öncelikle bu yolun modern yapıya kavuşturulmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir olmak üzere daire başkanlarımıza ve sahada gece-gündüz çalışan personellere çok teşekkür ediyoruz. Bizim için hayal olan bir yol başkanımızın bir talimatı ile başladı ve bitti. Başkanımız ‘Bu yolu size yapacağım’ demişti ve yaptı. Yolun eski hali toz, çamur ve bataklıktı. Ayvacık’a 2 saatte zor gidiyorduk. Yol yapıldı. Şimdi 50 dakikada gidiyoruz. Bu yol sayesinde Taşova’ya bile yarım saatte gider olduk. Şükürler olsun" diye konuştu.

“TOZDAN ÇAMURDAN KURTULDUK”

Mahalle sakinlerinden İsmail Akkaşoğlu, “Mahallemiz yıllardır yol için hizmet bekleyen bir mahalleydi. Bu hizmeti Başkanımız Mustafa Demir sayesinde aldık, almaya da devam ediyoruz. Yol sorunumuz ile ilgili sorunları başkanımıza dile getirmiştik. Yazın tozdan, kışın çamurdan çok çektik. Şehre gitmek için yanımızda çift elbise taşıyorduk. Çünkü her yerimiz çamurdan batıyordu. Başkanımız da yolun kısa süre içinde yapılacağını söylemişti. Verdiği sözü yerine getirdi. Yıllardır atıl vaziyette olan grup yolumuz yapıldı. Tozdan çamurdan kurtulduk. Çok mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

“RAHAT ETTİK”

Yolun yapılması nedeniyle çok mutlu olduklarını dile getiren Gülten Denk, "Yıllardır çektiğimiz yol çilemiz sona erdi. Yeni halini görünce ‘oh rahat ettik artık’ dedik. Başta başkanımız Mustafa Demir olmak üzere yol sıkıntımızı çözen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

“Genişliği 4 metreden 6 metreye çıkarıldı’

Yapılan yol çalışması ile ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Ayvacık Şefi Ahmet Ödemiş, “22 kilometrelik yolda alt yapı, zemin iyileştirme çalışmalarımızı yaptıktan sonra sathi kaplama yaptık. Burada toz ve çamurdan dolayı çok şikayet vardı. Biz de hızlı bir şekilde bitirmek için çalıştık ve şu an hizmete açtık. Birinci kat sathi kaplaması yapıldı. Bu yıl da ikinci katını yapacağız. Ayrıca yolun genişliği de 4 metreden 6 metreye çıkarıldı. Bu yol Amasya Taşova’ya kadar da devam ediyor” açıklamasında bulundu.

“VATANDAŞLARIMIZIN MUTLULUĞU İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Vatandaşların konforu ve mutluluğu için için özverili bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise şunları söyledi:

“946’sı kırsal olmak üzere 17 ilçemizdeki bin 251 mahallemizde yol sorunu kalmayacağının sözünü vermiştik. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarla mahallelerimizin yol sorununu tek tek çözüyoruz. Standardı yüksek ve daha konforlu yollar için sürekli çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizim çalışma şevkimizi daha da artırıyor."

