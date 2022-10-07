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2. Sayfa konuğu Aydilge kimdir? Aydilge nereli ve kaç yaşında?

07.10.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydilge, 7 Ekim 2022 Cuma günü 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. 2. Sayfa'da dikkat çeken açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı günün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. Peki Aydilge kimdir? İşte 2. Sayfa'nın konuğu Aydilge'nin hayatı ve biyografisi...

2. Sayfa konuğu Aydilge kimdir? Aydilge nereli ve kaç yaşında?

Aydilge, TV 8'de canlı olarak yayınlanan Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa adlı magazin programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Programda birçok konu ele alındı. Peki 2. Sayfa konuğu Aydilge kimdir? Aydilge nereli ve kaç yaşında?

Aydilge kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

AYDİLGE KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?


Aydilge 25 Haziran 1979 yılında Kütahya'da dünyaya geldi.

Aydilge, şair bir anne ile doktor bir babanın kızıdır. İyi bir eğitim aldığı bilinen Aydilge, 8 yaşındayken TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu sınavlarını kazandı.

Aydilge, 15 yaşına kadar, Türkiye'nin ilk Türk Sanat Müziği çocuk korosunda radyo sanatçısı olarak görev aldı.

2006 yılında burslu okuduğu Başkent Üniversitesi’ni hem bölüm, hem de tüm Üniversite çapında birinci olarak bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi’nde Radyo-TV-Sinema alanında yüksek lisansını tamamladı. “İletişim Uzmanı” unvanını aldı.

1997 yılında yayınlanan "Kalemimin Ucundaki Düşler" adlı öykü kitabı ilk kitabı. 2002 yılında bulimik bir kızın öyküsünü anlatan "Bulimia Sokağı" adlı romanı yayınlandı. 2004 yılında çıkan romanı ise "Altın Aşk Vuruşu" oldu.

Aydilge kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

2. SAYFA'NIN KONUĞU AYDİLGE NE ZAMAN EVLENDİ?

Ünlü şarkıcı Aydilge, 2018 yılında Kiralık Aşk şarkısının keman kayıtları sırasında tanıştığı Utku Barış Andaç ile evlenmiştir.

Aydilge kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

AYDİLGE ŞARKILARI NELERDİR?

Aydilge'nin albümleri:

2006 – Küçük Şarkı Evreni
2009 – Sobe
2011 – Kilit
2013 – Yalnızlıkla Yaptım

Aydilge'nin teklileri:

2010 – Takıntı (Dijital Tekli)
2011 – Akıllı Bir Deli (Dijital Tekli)
2011 – Sorma (Dijital Tekli)
2012 – Kaçsam Ege’ye (Dijital Tekli)
2014 – Aşka Gel


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