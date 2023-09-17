2. Sayfa ne zaman başlıyor? TV 8'de Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa ne zaman, saat kaçta? Geri sayım başladı!

- Sayfa magazin programı canlı olarak TV8'de ekrana gelecek. Tabii Tabii, Şarttır, Efkar Gecesi, Atma, Mucize, Fark Atıyor, Hiç Unutma, Gülmek Sadaka gibi şevilen şarkılarıyla bilinen ünlü şarkıcı Sinan Akçıl 2. Sayfa yeni sezon ilk bölümünün konuğu olacak. İşte 2. Sayfa magazin programı canlı olarak ekrana geleceği tarih...
2. SAYFA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
- Sayfa magazin 18 Eylül 2023 Pazartesi günü, yeni sezonun ilk canlı yayını ile 08.30'da TV8'de ekrana gelecek.
2. SAYFA MAGAZİN PROGRAMININ YENİ SEZONDA İLK KONUĞU SİNAN AKÇIL!
TV8 ekranından yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programı hafta içi her gün seyircisi ile buluşacak.
Yeni sezonun ilk konuğu ise Sinan Akçıl olacak.