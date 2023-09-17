MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 2. Sayfa ne zaman başlıyor? TV 8'de Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa ne zaman, saat kaçta? Geri sayım başladı!

2. Sayfa ne zaman başlıyor? TV 8'de Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa ne zaman, saat kaçta? Geri sayım başladı!

17.09.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. Sayfa magazin programının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunuculuğunu üstlendiği popüler magazin programı yeni sezonda da TV8'de ekrana gelecek. Sinan Akçıl sezonun ilk programına konuk olacak. Peki, 2. Sayfa ne zaman başlıyor? Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa ne zaman, saat kaçta TV 8'de ekrana gelecek?

  1. Sayfa magazin programı canlı olarak TV8'de ekrana gelecek. Tabii Tabii, Şarttır, Efkar Gecesi, Atma, Mucize, Fark Atıyor, Hiç Unutma, Gülmek Sadaka gibi şevilen şarkılarıyla bilinen ünlü şarkıcı Sinan Akçıl 2. Sayfa yeni sezon ilk bölümünün konuğu olacak. İşte 2. Sayfa magazin programı canlı olarak ekrana geleceği tarih...

2. SAYFA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

  1. Sayfa magazin 18 Eylül 2023 Pazartesi günü, yeni sezonun ilk canlı yayını ile 08.30'da TV8'de ekrana gelecek.

2. SAYFA MAGAZİN PROGRAMININ YENİ SEZONDA İLK KONUĞU SİNAN AKÇIL!

TV8 ekranından yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programı hafta içi her gün seyircisi ile buluşacak.

Yeni sezonun ilk konuğu ise Sinan Akçıl olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İç çamaşırlı pozla gelen isyan! Sonrasında ise...İç çamaşırlı pozla gelen isyan! Sonrasında ise...
Şerif Sezer'in kızı da ünlü çıktı! Gören şaşırdıŞerif Sezer'in kızı da ünlü çıktı! Gören şaşırdı
'Hayatımda kimse yok' demişti! Yakalanınca panikledi'Hayatımda kimse yok' demişti! Yakalanınca panikledi
Anahtar Kelimeler:
TV8 Müge Dağıstanlı Gülşen Yüksel 2. Sayfa programı 2. sayfa müge ve gülşen'le 2. sayfa magazin gecesi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı

Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı

Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı

Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.