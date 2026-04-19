Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? TRT1 yayın akışı merak edildi

Son günlerde yaşanan ve tüm ülkeyi yasa boğan okul saldırıları, toplumda derin bir üzüntüye yol açtı. Bu nedenle, birçok televizyon kanalı eğlence içeriklerini bir süreliğine erteleme kararı aldı. Ayrıca yerli dizilerin reklam gelirlerindeki düşüş de bu kararda önemli bir rol oynadı.

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Teşkilat, her hafta pazar akşamları izleyiciyle buluşurken “Bu akşam Teşkilat var mı?” sorusu yine gündeme geldi. Güncel yayın akışıyla birlikte dizinin yeni bölümünün ekrana gelip gelmeyeceği merak edilirken, izleyiciler gözünü TRT 1 yayın listesine çevirdi.

19 NİSAN AKŞAMI TEŞKİLAT VAR MI?

TRT1 sitesinde 19 Nisan Pazar akşamının yayın akışı yer almadı. TRT Haber sitesinde yer alan yayın akışında ise Teşkilat dizisi yerine "Çin Seddi | Yabancı Sinema" yer alıyor.

Resmi bir açıklama henüz yapılmasa da bu şartlarda Teşkilat yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak gibi görülüyor.