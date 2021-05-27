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  4. 2 taşınmazın özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı

2 taşınmazın özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı

27.05.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 taşınmazın özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı

Antalya ve Iğdır'daki 2 taşınmazın özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan toplam 8 bin 178 metrekare yüz ölçümlü taşınmaza en yüksek teklif, 35 milyon 500 bin lira ile Sirkeci İplik Tekstil Petrol Ürünleri Transmarin Turizm İnşaat Ticaret AŞ tarafından verildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Iğdır'ın Merkez ilçesindeki 1689 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapılar için ise en yüksek teklifi, 8 milyon 750 bin lira ile Doğucan Fırat Arslantürk verdi.

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