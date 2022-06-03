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"2. Uluslararası Bursa Sokak Sanatçıları Festivali" başladı

03.06.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"2. Uluslararası Bursa Sokak Sanatçıları Festivali" başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen Uluslararası Sokak Sanatçıları Festivali başladı.

Müzisyenler, pandomim sanatçıları, tiyatrocular, palyaçolar eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'nde kortej oluşturuldu.

Vatandaşlar da yürüyüşte alkışlarıyla sanatçılara destek verdi.

Kortej boyunca sanatçılar hünerlerini sergilerken, yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

Meydanda düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, festival kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi'ndeki 12 farklı noktada gerçekleşecek konser ve gösterilerle Bursa sokaklarının sanatla hayat bulacağını söyledi.

Yıldız, 14 grup ve 110 bireysel performans sanatçısının katılımıyla gerçekleşecek festivalin, 5 Haziran'da sona ereceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şehrin bir açık hava sahnesine dönüşeceği 3 gün boyunca Bursalılar yazı neşeyle karşılayacak. Farklı kültürlerin, yerel ve uluslararası birçok sanatçının ve grubun kendilerini ifade edecekleri festival sayesinde sanatçılar ve sanatseverler bir araya gelecek. Konserlerin yanı sıra ressamlar, grafiti sanatçıları, sokak dansçıları, ateş gösterileri ve DJ performansı ile farklı alanlardaki sanatçılar yeteneklerini sergileyip Bursa sokaklarını sanatla dolduracak."

Açılış konuşmaların ardından Sokak Sanatçıları Kent Orkestrası, Bursa Mini Bando, One Man Band Metin Önderoğlu sahne aldı.

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