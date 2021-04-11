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2. Uluslararası İzmir Maratonu koşuldu

11.04.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sürdürülebilir bir dünya" temasıyla düzenlenen 2. Uluslararası İzmir Maratonu (Maraton İzmir) tamamlandı.

2. Uluslararası İzmir Maratonu koşuldu

Maraton İzmir'e katılanlar yarış alanına, tek noktadan ve sağlık önlemleri gözetilerek alındı. Her sporcu arasında en az 1,5 metrelik mesafe bırakıldı. Yarışın startı, her üç saniyede bir dörderli gruplar halinde verildi.

Türkiye'nin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Bahamalar, Romanya ve Ruanda'dan 311 atletin katıldığı maraton, saat 08.00'den itibaren Şair Eşref Bulvarı'ndaki İZFAŞ binası önünden başladı.

Atletler, 42 kilometrelik yarışta Alsancak Garı önünden Altınyol'a çıkıp, Bostanlı İskele'de ilk dönüşü gerçekleştirdikten sonra aynı parkuru takip ederek Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İzmir Marina'ya kadar koştu. Sporcular Lozan Meydanı'nda yarışı sonlandırdı.

Saat 07.20'de başlayan 10 kilometre yarışında ise yaklaşık 900 sporcu mücadele etti. Bu yarışta katılımcılar startın ardından Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Köprü Tramvay Durağı'ndan dönüş yaparak başlangıç noktasında yarışı bitirdi.

ETİYOPYALI ATLETLER İLK SIRADA

Maratonda erkekler kategorisinde Etiyopya'dan Tsegaye Getachew 2.09.35'lik derecesiyle birinci oldu. Getachew'in zamanının, Türkiye'de koşulan en iyi maraton derecesi olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Aynı ülkeden Balew Yihunie 2.09.38'le ikinci, Kenya'dan Koech Edwin Kipngetich ise 2.09.41'le üçüncü sırayı aldı.

Erkeklerde Türk atletler arasında en iyi dereceyi, 2.25.39'luk zamanıyla 15. olan Ufuk Arda elde etti.

Kadınlar kategorisinde Etiyopya'dan Betelhem Moges, 2.25.25'lik derecesiyle birinci olmayı başardı. Bu sporcunun ardından, aynı ülkeden Letebrhan Haylay Gebreslasea 2.26.21'lik derecesiyle ikinci ve Kenya'dan Judith Jeptum Korir 2.26.52'lik derecesiyle üçüncü geldi.

Türk atletlerden Dilan Atak, 2.50.18'lik derecesiyle 8. sırada yer aldı.

10 kilometre yarışının erkekler kategorisinde Kenya'dan Roncer Kipkorir, 28.43'lük dereceyle birinci, aynı ülkeden David Chemweno 29.29'luk süresiyle ikinci, Etiyopya'dan Fetene Alemu Regasa da 30.08'lik dereceyle üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Kenya'dan Stella Rutto 32.23'lük derecesiyle birinci, aynı ülkeden Daisy Jeptoo Kimeli 32.51'lik derecesiyle ikinci ve Türkiye'den Burcu Subatan 34.22'lik derecesiyle üçüncü sırada yarışı bitirdi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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