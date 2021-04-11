2. Uluslararası İzmir Maratonu koşuldu

Maraton İzmir'e katılanlar yarış alanına, tek noktadan ve sağlık önlemleri gözetilerek alındı. Her sporcu arasında en az 1,5 metrelik mesafe bırakıldı. Yarışın startı, her üç saniyede bir dörderli gruplar halinde verildi.

Türkiye'nin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Bahamalar, Romanya ve Ruanda'dan 311 atletin katıldığı maraton, saat 08.00'den itibaren Şair Eşref Bulvarı'ndaki İZFAŞ binası önünden başladı.

Atletler, 42 kilometrelik yarışta Alsancak Garı önünden Altınyol'a çıkıp, Bostanlı İskele'de ilk dönüşü gerçekleştirdikten sonra aynı parkuru takip ederek Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İzmir Marina'ya kadar koştu. Sporcular Lozan Meydanı'nda yarışı sonlandırdı.

Saat 07.20'de başlayan 10 kilometre yarışında ise yaklaşık 900 sporcu mücadele etti. Bu yarışta katılımcılar startın ardından Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Köprü Tramvay Durağı'ndan dönüş yaparak başlangıç noktasında yarışı bitirdi.

ETİYOPYALI ATLETLER İLK SIRADA

Maratonda erkekler kategorisinde Etiyopya'dan Tsegaye Getachew 2.09.35'lik derecesiyle birinci oldu. Getachew'in zamanının, Türkiye'de koşulan en iyi maraton derecesi olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Aynı ülkeden Balew Yihunie 2.09.38'le ikinci, Kenya'dan Koech Edwin Kipngetich ise 2.09.41'le üçüncü sırayı aldı.