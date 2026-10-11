Sinan Engin ve Ertem Şener'den Galatasaray-Barcelona maçı için iddialı yorumlar!

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray'da maç öncesi heyecan giderek artıyor. Sinan Engin ve Ertem Şener, yaptıkları yorumlarla sarı-kırmızılıların kritik mücadeledeki şansını değerlendirdi.

SİNAN ENGİN: "OSIMHEN BARCELONA SAVUNMASINI ZORLAYABİLİR"

Galatasaray'ın mücadeleci kimliğine dikkat çeken Sinan Engin, sarı-kırmızılıların eksik kalmasına rağmen maç kazanabilmesinin önemli bir gösterge olduğunu belirtti. Engin'e göre bu mücadele gücü, Barcelona karşısında da Galatasaray'ın en önemli kozlarından biri olabilir.

Victor Osimhen'in sakatlığını atlatarak takıma dönmesinin karşılaşmanın seyrini etkileyebileceğini ifade eden Engin, Nijeryalı golcünün hücumdaki varlığının rakip savunma için ciddi bir tehdit oluşturacağını vurguladı. Tecrübeli yorumcu, Galatasaray'ın sahasında doğru bir oyun planıyla Barcelona'ya zor anlar yaşatabileceği görüşünü paylaştı.

ERTEM ŞENER'DEN GALATASARAY İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

Ertem Şener de Barcelona maçı öncesinde Galatasaray'a güvendiğini ortaya koydu. Geçmişte sarı-kırmızılıların Avrupa'daki zorlu deplasmanlar öncesinde benzer şekilde sorgulandığını hatırlatan Şener, Liverpool örneği üzerinden değerlendirmede bulundu.

Şener, Galatasaray'ın Avrupa arenasında beklentileri tersine çevirebilecek bir takım olduğunu savunarak, Barcelona karşılaşması için şu ifadeleri kullandı:

"Ya daha geçen sene bu zamanlarda da herkes 'Galatasaray Liverpool'dan deplasmanda 6 mı yer, ne olur?' diyordu. Siz o maçı bir görün, Galatasaray Barcelona'ya yenilmeyecek!"

GÖZLER DEV KARŞILAŞMADA

Galatasaray, Barcelona karşısında hem Avrupa arenasında önemli bir sonuç elde etmeyi hem de son dönemde yakaladığı mücadeleci görüntüyü sürdürmeyi hedefliyor. Osimhen'in dönüşü ve taraftar desteği, kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların öne çıkan avantajları arasında gösteriliyor.