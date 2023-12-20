20 ARALIK 2023 REYTİNG SONUÇLARI: Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Şahane Hayatım reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 20 Aralık Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 20 Aralık reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 20 Aralık Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 20 ARALIK AÇIKLANDI MI?

20 Aralık Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

13 Aralık Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman, ikinci sırada Sandık Kokusu, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Sandık Kokusu, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sandık Kokusu, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.







