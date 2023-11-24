20 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Tepebaşı İlçesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, uyuşturucu imal ve ticareti, silahla tehdit gibi 20 ayrı suçtan kaydı ve ‘Hakaret’ suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö. isimli şüpheli yakalandı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan E.Ö., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

