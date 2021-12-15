20 bin sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz yarın yayımlanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuzun yarın yayımlanacağını bildirdi.
Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli adaylarımız, Sağlık Bakanlığının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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