20 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve Kırmızı takım kaptanları kimler oldu?

Geçtiğimiz gün yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde Tunahan Ak, MasterChef hayallerine veda eden isim olmuştu. 20 Eylül akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye'de takımlar değişti. Kaptanlık oyunu sonrasında mavi takım kaptanlığını kazanan yarışmacı, kırmızı takım kaptanını seçiyor. İşte merak edilenler...

20 EYLÜL MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef ana kadrosunda yer alan yarışmacılar bu kez kaptanlık oyunu ile karşı karşıya geldi. İki aşamalı oyunun sonucunda mavi takım kaptanının belli olduğu oyunların ilk etabında Rus mutfağına ait tavuk kievski, ikinci etabında ise tavuk şiş yapıldı.

Kaptanlık oyununun ilk etabını geçen isimler Ateş, Azize, Mert, Sergen, Eren, Mustafa, Milhan, Emre oldu. İkinci turda belirlenen 8 yarışmacı tavuk şiş yaptı. Mavi takım kaptanlığını kazanan isim, MasterChef ana kadrosuna yedeklerden giren Azize Polat oldu. Polat, kırmızı takım kaptanı olarak Hamza Mercimek'i seçti. İki kaptan arasında gerçekleşen düellonun kazananı ise Mercimek oldu.

İŞTE MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIMLARI 20 EYLÜL

MasterChef'in 20 Eylül akşamı oynanan kaptanlık oyunları sonrasında kırmızı takımda yer alan yarışmacılar; Hamza, Araz, Tahsin, Eren, Milhan, Dilara, Şükrü ve Safanur oldu.

Mavi takım yarışmacıları ise Azize, Eren, Hasan, Sergen, Burcu, Mert, Mustafa ve Ateş oldu.





