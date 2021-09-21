MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 20 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve Kırmızı takım kaptanları kimler oldu?

20 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve Kırmızı takım kaptanları kimler oldu?

21.09.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Eylül akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef jürileri yarışmacılardan, kaptanlık oyununun ilk etabında tavuk kievski, ikinci etabında ise tavuk şiş yemeği yapmalarını istedi. Oynanan oyunun ardından takım kaptanı belli olunca kırmızı ve mavi takım yarışmacıları sırayla seçildi.

20 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve Kırmızı takım kaptanları kimler oldu?

Geçtiğimiz gün yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde Tunahan Ak, MasterChef hayallerine veda eden isim olmuştu. 20 Eylül akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye'de takımlar değişti. Kaptanlık oyunu sonrasında mavi takım kaptanlığını kazanan yarışmacı, kırmızı takım kaptanını seçiyor. İşte merak edilenler...

20 EYLÜL MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef ana kadrosunda yer alan yarışmacılar bu kez kaptanlık oyunu ile karşı karşıya geldi. İki aşamalı oyunun sonucunda mavi takım kaptanının belli olduğu oyunların ilk etabında Rus mutfağına ait tavuk kievski, ikinci etabında ise tavuk şiş yapıldı.

Kaptanlık oyununun ilk etabını geçen isimler Ateş, Azize, Mert, Sergen, Eren, Mustafa, Milhan, Emre oldu. İkinci turda belirlenen 8 yarışmacı tavuk şiş yaptı. Mavi takım kaptanlığını kazanan isim, MasterChef ana kadrosuna yedeklerden giren Azize Polat oldu. Polat, kırmızı takım kaptanı olarak Hamza Mercimek'i seçti. İki kaptan arasında gerçekleşen düellonun kazananı ise Mercimek oldu.

20 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve Kırmızı takım kaptanları kimler oldu?

20 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve Kırmızı takım kaptanları kimler oldu?

İŞTE MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIMLARI 20 EYLÜL

MasterChef'in 20 Eylül akşamı oynanan kaptanlık oyunları sonrasında kırmızı takımda yer alan yarışmacılar; Hamza, Araz, Tahsin, Eren, Milhan, Dilara, Şükrü ve Safanur oldu.

Mavi takım yarışmacıları ise Azize, Eren, Hasan, Sergen, Burcu, Mert, Mustafa ve Ateş oldu.

20 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve Kırmızı takım kaptanları kimler oldu?

20 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve Kırmızı takım kaptanları kimler oldu?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Barbaros Yoloğlu son haliyle dikkat çektiBarbaros Yoloğlu son haliyle dikkat çekti
Gören fotoğrafını çekmeden gitmiyor! Cami gitti, minaresi kaldıGören fotoğrafını çekmeden gitmiyor! Cami gitti, minaresi kaldı
EDHO ne zaman başlıyor?EDHO ne zaman başlıyor?
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Uyarı geldi! Sıcaklıklar düşecek, kar bekleniyor

Uyarı geldi! Sıcaklıklar düşecek, kar bekleniyor

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

Sıfır otomobilde stokçuluk mu yapılıyor?

Sıfır otomobilde stokçuluk mu yapılıyor?

Prof. Tırnaksız'ın cenazesinde duygusal anlar: Hep birlikte sebebin olduk

Prof. Tırnaksız'ın cenazesinde duygusal anlar: Hep birlikte sebebin olduk

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray bir deri bir kemik kaldı!

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray bir deri bir kemik kaldı!

Kıvrımlarını saklamıyor! Kabına sığmadı

Kıvrımlarını saklamıyor! Kabına sığmadı

Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj: Akbil'imi bile sen dolduruyordun...

Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj: Akbil'imi bile sen dolduruyordun...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.