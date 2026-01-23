MAGAZİN

Doğukan Güngör 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden çıkarıldı! Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Doğukan Güngör de gözaltına alınmıştı. Güngör'e yapılan uyuşturucu testi yapılmış ve sonuç pozitif çıkmıştı. Yaşanan yeni gelişmede Güngör, 'Kızılcık Şerbeti' adlı dizinin kadrosundan çıkarıldı.

Recep Demircan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan toplam 19 şüpheliye ilişkin ATK tarafından rapor hazırlandı.

DOĞUKAN GÜNGÖR'ÜN DE TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Bu kapsamda, Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Veysel Avcı, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Ece Cerenbeli, Merve Uslu, Saniye Deniz, Lerna Elmas, Doğukan Güngör, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Suat Yıldız ile Ceyda Ersoy'un uyuşturucu testinin sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Şüphelilerden Özge Bitmez, Sevgi Taşdan, Gülsüm Bayrak, Gizem Özköroğlu ve Burak Altındağ'ın sonuçları ise negatif çıktı.

DİZİ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yaşanan yeni gelişmede Güngör, 'Kızılcık Şerbeti' adlı dizinin kadrosundan çıkarıldı.

23 Ocak 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Anahtar Kelimeler:
doğukan güngör Kızılcık Şerbeti
