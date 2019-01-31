YEMEK

20 gün boyunca tüketenler sigarayı bırakıyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 31.01.2019 09:07 | Son Güncelleme

Sigarayı bırakmak isteyenlere uzmanlardan cevap geldi. İşte sigarayı bırakmanızda etkili olacak 5 besin.

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, bazı gıdaların sigara bırakmaya yardımcı olduğunu belirterek, sigara bırakmada etkili olan besinleri şöyle sıralıyor:

20 gün boyunca tüketenler sigarayı bırakıyor!

muz

muz
Hem sigarayı bırakmaya hem de sigaranın etkilerini yok etmeye yardımcıdır.

Yulaf lapası

Yulaf lapası
Yapılan bir araştırmaya göre 20 gün boyunca tüketilen 2 yemek kaşığı yulaf lapası nikotin bağımlılığını azaltmaktadır.

Domates suyu

Domates suyu
Domates suyu ve sigara beyinde aynı bölgeyi uyardığı için sigarayı bıraktığınız ilk bir ay boyunca bir çay bardağı domates suyu içerek kendinizi rahatlatabilirsiniz.

Süt

Süt
Bir bardak süt içerek kendinizi sigaradan soğutmak sizin elinizde. Çünkü süt içtikten sonra içilen sigaranın tadı kötü olup, istenilen tadı vermemektedir.

Patlıcan

Patlıcan
Canınız sigara içmek ister ve nikotine ihtiyaç duyarsanız patlıcan tüketerek içeriğindeki nikotin ile kendinizi rahatlatabilirsiniz.

Diyetisyen Aslıhan Küçük'ten sigarayı bırakmak isteyenlere tavsiyeler

Diyetisyen Aslıhan Küçük'ten sigarayı bırakmak isteyenlere tavsiyeler
"Düşük kalorili atıştırmalıkları ağzınızı meşgul etmek için tercih edin" diyen Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, sigarayı bırakmak isteyenler için şu tavsiyelerde bulunuyor: "Sigarayı bırakan kişilerin belki de en çok zorlandığı taraf, vücutlarına aldıkları nikotinden çok el alışkanlığıdır. Bireyler sigaradan boşalan yeri abur cuburlar ile doldurarak sigara ile aralarındaki fiziksel alışkanlığı doldurmaya çalışırlar. İşte kilo aldırıcı asıl faktör bu abur cubur tüketiminden kaynaklanmaktadır. Yeme ihtiyacını azaltmak ve oluşan boşluğu doldurmak için şekerleme, çikolata, cips, çekirdek gibi yüksek kalorili abur cuburlar yerine sakız, salatalık, taze ve kuru meyve, düşük kalorili atıştırmalıkları tercih edin. Özellikle kivi ve havuç suyu tüketerek nikotini vücudunuzdan atabilirsiniz."
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