Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, bazı gıdaların sigara bırakmaya yardımcı olduğunu belirterek, sigara bırakmada etkili olan besinleri şöyle sıralıyor:

20 gün boyunca tüketenler sigarayı bırakıyor!

muz Hem sigarayı bırakmaya hem de sigaranın etkilerini yok etmeye yardımcıdır.

Yulaf lapası Yapılan bir araştırmaya göre 20 gün boyunca tüketilen 2 yemek kaşığı yulaf lapası nikotin bağımlılığını azaltmaktadır.

Domates suyu Domates suyu ve sigara beyinde aynı bölgeyi uyardığı için sigarayı bıraktığınız ilk bir ay boyunca bir çay bardağı domates suyu içerek kendinizi rahatlatabilirsiniz.

Süt Bir bardak süt içerek kendinizi sigaradan soğutmak sizin elinizde. Çünkü süt içtikten sonra içilen sigaranın tadı kötü olup, istenilen tadı vermemektedir.

Patlıcan Canınız sigara içmek ister ve nikotine ihtiyaç duyarsanız patlıcan tüketerek içeriğindeki nikotin ile kendinizi rahatlatabilirsiniz.